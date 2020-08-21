في القمة – أبو الدهب لـ في الجول: يجب الدفع بوليد سليمان وفتحي من البداية.. غياب رمضان غير مؤثر

الجمعة، 21 أغسطس 2020 - 17:38

كتب : حسام نور الدين

وليد سليمان - الأهلي - أسوان

يؤمن محمود أبو الدهب لاعب الأهلي السابق أن الفريق الأحمر هو الأقرب للفوز في القمة أمام الزمالك التي ستقام غدا السبت.

ويحل الأهلي ضيفا على الزمالك لملاقاته في استاد القاهرة في إطار الجولة 21 من الدوري المصري.

وقال أبو الدهب لـFilGoal.com: "الأهلي الأقرب للفوز باللقاء، الفريق اقترب بشكل كبير من حسم لقب الدوري ونتيجة المباراة لن تؤثر على الصدارة".

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قبل أن يستدرك "لكن لا يمكن لأحد أن يتغاضى عن كونها مباراة قمة يسعى الميع للفوز فيها".

وأضاف "يجب أن يدفع الأهلي في البداية بوليد سليمان وأحمد فتحي، أصحاب الخبرات لهم دور هام في تلك المباريات والتحكم في إيقاع اللعب".

وأردف "في الماضي كان أسامة عرابي يجلس بديلا ولكنه يشارك أساسيا في المباريات الكبيرة بسبب خبراته ولا بد من وجود قائد خبير في تلك المواجهات".

وأكمل "عمرو السولية قد يكون عنصر الحسم، أنا سعيد للغاية بتصويباته لأنها أحد الحلول الهامة إذ أن لاعب الوسط يجب أن يسدد 10 أو 15 مرة في اللقاء".

وعن غياب رمضان صبحي قال: "غيابه غير مؤثر فهو بعيد عن المشاركة منذ فترة طويلة ولكن هناك أزمة بالفعل في مركز الجناح بسبب إيقاف كهربا وغياب حسين الشحات وإصابة أحمد الشيخ".

وتابع أبو الدهب "أما حال عدم تواجد جيرالدو فيمكن لعلي معلول أن يحل المعادلة ويلعب كجناح وأتوقع نجاحه لو شارك في هذا المركز".

وأتم لاعب الأهلي السابق حديثه "ريني فايلر وباتريس كارتيرون وكل مدربي الدوري لم يستعيدوا نفس الأداء قبل التوقف بسبب ظروف خارجة عن إرادة الجميع".

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