أحمد علي يعادل أسامة خليل.. ويقترب من رقم حسن شحاتة

الجمعة، 21 أغسطس 2020 - 17:31

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاولون

اقترب أحمد علي مهاجم نادي إنبي من معادلة عدد أهدافحسن شحاتة أسطورة الزمالك في بطولة الدوري.

وسجل أحمد علي هدف إنبي الثاني في شباك الإنتاج الحربي اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري.

الهدف هو الأول لأحمد علي هذا الموسم، والأول له بقميص إنبي الذي انتقل لهم مٌعارا في منتصف الموسم قادما من بيراميدز.

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صاحب الـ34 عاما وصل بهذا الهدف إلى رقم (76 هدفا) في بطولة الدوري المصري، معادلا رقم أسامة خليل نجم الإسماعيلي، والنادي المصري السابق.

أهداف علي مقسمة إلى (19 هدفا بقميص الإسماعيلي – 13 هدفا بقميص الزمالك – 43 هدفا بقميص المقاولون العرب – هدفا واحدا بقميص إنبي).

أحمد علي اقترب أيضا من معادلة حسن شحاتة أسطورة الزمالك صاحب الـ77 هدفا في بطولة الدوري، إذ يفصله الآن هدفا واحدا عنه.

وبعد تسجيله هذا الموسم، واصل أحمد علي التسجيل في الدوري المصري للموسم الـ11 على التوالي منذ موسم 2009/2010.

أحمد علي لم يسجل في الدوري بقمصان بيراميز، ووادي دجلة، وبترول أسيوط. وسبق للاعب الاحتراف في نادي الهلال السعودي، إذ سجل هدفين هناك في بطولة الدوري السعودي.

ويحتاج أحمد علي 5 مواسم أخرى من التسجيل، ليكون هو أكثر لاعب سجل أهداف في الدوري المصري بمواسم متتالية.

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