تشامبيرلين يعود لميلوود بعد إصابته.. وكلوب: لن يكون جاهزا قبل بداية الموسم

عاد أوكس تشامبيرلين لاعب وسط ليفربول إلى ميلوود مقر تدريبات ليفربول، وذلك لتلقي العلاج بعد تعرضه لإصابة.

تشامبيرلين تعرض لإصابة بكدمة قوية في الركبة، ستدفعه للغياب عن فترة الإعداد ما قبل الموسم المقبل.

وقال يورجن كلوب في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي "إصابة تشامبيرلين تبدو مثل إصابة جوردات هندرسون، لذلك فهو سيغيب لفترة لا نعرفها بالتحديد في الحقيقة".

وأوضح "تشامبيرلين لن يكون متاحا في فترة الإعداد بالتأكيد ولذلك عاد لـ ميلوود، ولن يكون متاحا في الدرع الخيرية أمام أرسنال أيضا، لكننا سنرى ما سيحدث بعد ذلك".

من جهة أخرى، يأمل ليفربول عودة الثنائي جويل ماتيب وجوردان هندرسون مع بداية الدوري بعد اقتراب عودة اللاعبين إلى التدريبات الجماعية.

شيردان شاكيري وديفوك أوريجي غابا أيضا عن تدريبات الفريق اليوم الجمعة للإصابة.

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