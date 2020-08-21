انتهت في الدوري - الإنتاج الحربي (0) (2) إنبي

الجمعة، 21 أغسطس 2020 - 16:00

كتب : Filgoal Team

الإنتاج الحربي - الأهلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإنتاج الحربي وإنبي في افتتاح مواجهات الجولة الـ 21 من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــــــــــــــــــــا.

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نهاية المباراة

ق.56 محمد شريف يهدر انفرادا كاملا بالمرمى ويسدد بجوار القائم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د.45+6 خطيييرة مرتدة رائعة لإنبي تصل إلى محمد شريف على حافة منطقة الست ياردة وبدون رقابة أو ضغط لكنه يسددها أعلى المرمى.

د.30 جوووووول الهدف الثاني، ركلة حرة مباشرة من علي فوزي ورأسية رائعة من أحمد علي تسكن الشباك لصالح إنبي.

د.20 جووووول رامي صبري يسجل الهدف الأول من نقطة الجزاء، عامر عامر كاد أن يتصدى لكن التسديدة كانت أقوى.

د.18 تقنية حكم الفيديو تدفع الحكم لإعادة تنفيذ ركلة الجزاء

د.17 يا ربااااه.. عامر عامر يتألق ويتصدى لركلة الجزاء التي سددها محمد شريف مهاجم إنبي.

د.16 ركلة جزاااء بعد تمريرة من كريم فؤاد إلى أحمد علي وتدخل من شديد قناوي ضد المهاجم ليحتسب الحكم ركلة جزاء.

بداية المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل

الإنتاج الحربي الإنتاج الحربي، إنبي في الدوري الدوري المصري
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