في القمة - علاء نبيل لـ في الجول: الأهلي سيغير أسلوبه.. وكارتيرون لا يمتلك الجرأة للدفع بالشباب

يعتقد علاء نبيل مدرب منتخب مصر السابق أن الأهلي سيغير من أسلوبه بعد رحيل رمضان صبحي.

ويرى في المقابل أن باتريس كاتيرون المدير الفني للزمالك لن يخاطر بالبدء بثنائي الشباب.

ويحل الأهلي ضيفا على الزمالك في الجولة الـ 21 من الدوري المصري والتي تحمل الرقم 120.

وقال علاء نبيل لـ FilGoal.com عن مقدار تأثر الأهلي بالغيابات: "الأهلي لن يتأثر بالغيابات الكثيرة بسبب أن الفروقات بين جميع اللاعبين بعد جائحة كورونا قليلة والدليل أن مستوى الفريقين أمام الفرق الأخرى في الدوري ليس به فروقات فنية".

وعن كيفية تعويض رحيل رمضان صبحي "الأهلي سيغير أسلوب لعبه بسبب رمضان، بمعني أن رمضان حينما كان في الأهلي كان الفريق يقدم أداءً ونتيجة وعند إصابته كان الفريق يقدم نتيجة فقط، فالأهلي سيتأثر برحيل رمضان كثيرا وسيغير أسلوب لعبه".

وتابع "الغيابات لن تؤثر لأن فايلر يمتلك وليد سليمان وأجايي ومروان محسن ومحمد مجدي أفشة وأليو بادجي".

في المقابل هل يتأثر الزمالك بغياب عبد الله جمعة فرد: "لن يؤثر نهائيا فعبد الشافي أساسي".

وعن إمكانية مشاركة الثنائي الشاب أسامة فيصل وحسام أشرف في القمة أردف: "كارتيرون لا يمتلك الجرأة للدفع بالثنائي الشاب وسيكونوا على دكة البدلاء في بداية المباراة، لأنه لو خسر من الأهلي سيسبب بالنسبة له أزمة كبيرة فهو خسر الدوري من الصعب الخسارة من الأهلي".

وأكمل عن تأثر الفريقين بتوقف النشاط الرياضي "التوقف ساعد الاهلي والزمالك، بالنسبة للأهلي فهو تُوج بالدوري وعندما يتوج رسميا سيخوض المباريات بالناشئين أيضا، والزمالك لم يلعب بكل الناشئين من قبل".

وأتم عن توقعه للأقرب للفوز: "لم يصل أي من الفريقين لمستوى الأداء قبل التوقف فالنتيجة 50% لكل فريق".

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