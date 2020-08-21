في القمة - علاء نبيل لـ في الجول: الأهلي سيغير أسلوبه.. وكارتيرون لا يمتلك الجرأة للدفع بالشباب

الجمعة، 21 أغسطس 2020 - 15:54

كتب : حامد وجدي

علاء نبيل

يعتقد علاء نبيل مدرب منتخب مصر السابق أن الأهلي سيغير من أسلوبه بعد رحيل رمضان صبحي.

ويرى في المقابل أن باتريس كاتيرون المدير الفني للزمالك لن يخاطر بالبدء بثنائي الشباب.

ويحل الأهلي ضيفا على الزمالك في الجولة الـ 21 من الدوري المصري والتي تحمل الرقم 120.

أخبار متعلقة
في القمة - أحمد سامي لـ في الجول: فايلر ليس لديه حرية الاختيار.. والمباراة ستؤثر على المشوار الإفريقي في القمة - عصام مرعي لـ في الجول: غيابات الزمالك ليست مؤثرة مثل الاهلي في القمة - ياسر ريان لـ في الجول: مباراة محاطة بالضغوط.. ووليد سليمان ورقة استراتيجية في القمة – شلبي يختار لـ في الجول مباراتين لن ينسى تعليقها عليهما

وقال علاء نبيل لـ FilGoal.com عن مقدار تأثر الأهلي بالغيابات: "الأهلي لن يتأثر بالغيابات الكثيرة بسبب أن الفروقات بين جميع اللاعبين بعد جائحة كورونا قليلة والدليل أن مستوى الفريقين أمام الفرق الأخرى في الدوري ليس به فروقات فنية".

وعن كيفية تعويض رحيل رمضان صبحي "الأهلي سيغير أسلوب لعبه بسبب رمضان، بمعني أن رمضان حينما كان في الأهلي كان الفريق يقدم أداءً ونتيجة وعند إصابته كان الفريق يقدم نتيجة فقط، فالأهلي سيتأثر برحيل رمضان كثيرا وسيغير أسلوب لعبه".

وتابع "الغيابات لن تؤثر لأن فايلر يمتلك وليد سليمان وأجايي ومروان محسن ومحمد مجدي أفشة وأليو بادجي".

في المقابل هل يتأثر الزمالك بغياب عبد الله جمعة فرد: "لن يؤثر نهائيا فعبد الشافي أساسي".

وعن إمكانية مشاركة الثنائي الشاب أسامة فيصل وحسام أشرف في القمة أردف: "كارتيرون لا يمتلك الجرأة للدفع بالثنائي الشاب وسيكونوا على دكة البدلاء في بداية المباراة، لأنه لو خسر من الأهلي سيسبب بالنسبة له أزمة كبيرة فهو خسر الدوري من الصعب الخسارة من الأهلي".

وأكمل عن تأثر الفريقين بتوقف النشاط الرياضي "التوقف ساعد الاهلي والزمالك، بالنسبة للأهلي فهو تُوج بالدوري وعندما يتوج رسميا سيخوض المباريات بالناشئين أيضا، والزمالك لم يلعب بكل الناشئين من قبل".

وأتم عن توقعه للأقرب للفوز: "لم يصل أي من الفريقين لمستوى الأداء قبل التوقف فالنتيجة 50% لكل فريق".

طالع أيضا:

نهائي الدوري الأوروبي.. ما الذي سيحدث حينما يواجه ضغط إنتر استحواذ إشبيلية؟

وزير الشباب والرياضة يوجه رسالة للاعبي الأهلي والزمالك قبل القمة

في القمة الأهلي الزمالك علاء نبيل
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر في الدوري - الإنتاج الحربي (0) (1) إنبي.. جووول رامي صبري يسجل بعد إعادة تنفيذ ركلة الجزاء 19 دقيقة | الدوري المصري
في القمة - علاء نبيل لـ في الجول: الأهلي سيغير أسلوبه.. وكارتيرون لا يمتلك الجرأة للدفع بالشباب 26 دقيقة | الدوري المصري
ذا أثليتك: تشيلسي في مفاوضات متقدمة مع تياجو سيلفا لضمه.. ومشاكل تواجه الصفقة 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في القمة - أحمد سامي لـ في الجول: فايلر ليس لديه حرية الاختيار.. والمباراة ستؤثر على المشوار الإفريقي 53 دقيقة | الدوري المصري
نهائي الدوري الأوروبي.. ما الذي سيحدث حينما يواجه ضغط إنتر استحواذ إشبيلية؟ ساعة | تحليل في الجول
مرعي ومسعد على رأس قائمة المقاصة أمام المصري بعد تعافيهما من كورونا ساعة | الدوري المصري
توتوسبورت: دجيكو يتفوق على ميليك في صراع مهاجم يوفنتوس القادم ساعة | أوروبا
تروي ديني: زولا لم يخسر رهانا في واتفورد خلال 18 شهرا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 آل الشيخ يكسر الصمت بـ 12 رسالة.. رفض رمضان والحزن من عاشور وهل يعوّض الأهلي؟ 2 "كل شيء تم".. تقرير إنجليزي: هدرسفيلد يوافق على عرض بيراميدز الثاني لضم رمضان 3 فايلر: الإصابات اربكتنا بسبب قلة أجنحة الفريق.. وهذا ما قد يحدث أمام الزمالك 4 مرتضى يرد على "انتقال ساسي لـ بيراميدز" ويعتقد: رمضان سينضم لفريق سعودي أو إماراتي
قد ينال إعجابك