في مباراة سلبية لعبًا ونتيجة.. إلتشي يتعادل مع جيرونا في ذهاب نهائي ملحق الليجا

الجمعة، 21 أغسطس 2020 - 00:05

كتب : FilGoal

إلتشي - جيرونا

تعادل إلتشي أمام ضيفه جيرونا دون أهداف في ملعب مارتينز فاليرو، بذهاب نهائي المُلحق المؤهل إلى الدوري الإسباني الممتاز.

المباراة أقيمت على عشب متضرر للغاية، ولم تشهد سوى قدر ضئيل من الفرص.

ليكسب جيرونا الأسبقية قبل مباراة الإياب على ملعبه مونتيليفي يوم الأحد 23 أغسطس الجاري.

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وكان جيرونا قد تجاوز ألميريا 3-1 في مجموع المباراتين بنصف نهائي الملحق.

بينما تخطى إلتشي فريق ريال سرقسطة بأسبقية الأهداف خارج الأرض بعد التعادل 1-1 إياب والتعادل 0-0 ذهابا.

ويتنافس جيرونا وإلتشي على البطاقة الثالثة المؤهلة للدوري الإسباني، ليلتحقا بـ قادش وويسكا الضامنين لصعودهما عبر الدوري النظامي.

جيرونا إلتشي
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