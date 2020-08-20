بديل سواريز؟ راك1: كومان يريد ديباي لقيادة هجوم برشلونة

على ما يبدو فأن سوق الانتقالات الحالية سيكون تحت عنوان "قنبلة مدوية في برشلونة". الثورة في كتالونيا مستمرة وهذه المرة هدفها تغيير خط هجوم الفريق والهدف هو التعاقد مع ممفيس ديباي مهاجم ليون.

وكشفت إذاعة (راك 1) الكتالونية المقربة من نادي برشلونة، رغبة الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد للبرسا في التعاقد مع ديباي مهاجم ليون.

كومان يرغب في ضم ديباي لكي يقود خط هجوم برشلونة الموسم المقبل، وسط تزايد الأخبار حول رحيل لويس سواريز.

المدرب الهولندي لم يعط إجابة واضحة بخصوص مستقبل سواريز، ليجيب على سؤال (سواريز سيعود إلى أياكس؟)، قائلا: "إذا كان ذلك سيجعلك سعيدا -الصحفي- فلا بأس بذلك".

تصريحات استدل بها الصحفي الموثوق فابريزو رومانو ليؤكد رغبة برشلونة في الاستغناء عن سواريز.

Ronald Koeman about Luis Suarez future: “Suarez back to Ajax? If that makes you happy, than that's fine...”. Keep an eye on the situation of Luis, again. Barça want him out. 🔴 #FCB #Ajax #transfers — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2020

إذا مع رحيل سواريز من سيقود هجوم برشلونة؟ الإجابة هو الهولندي ديباي، وفقا للإذاعة الكتالونية.

الهولندي صاحب الـ 26 عاما يلعب كجناح أيسر وكمهاجم صريح، ويرتبط بعقد مع ليون الفرنسي حتى الصيف المقبل.

كومان يعرف ديباي جيدا فسبق له تدريبه في منتخب هولندا.

ولعب ديباي 18 مباراة تحت قيادة كومان في منتخب هولندا، ونجح في تسجيل 11 هدفا وصناعة 12.

واعتمد كومان على ديباي كمهاجم في 16 مباراة من أصل 18 للاعب، فظهر كمهاجم وحيد وكذلك كمهاجم ثان رفقة بابل، وفي ظهور اللاعب الأخير مع المنتخب شارك كظهير أيسر في خطة 4-3-3.

ديباي لفت الأنظار في الدوري الهولندي بقميص آيندهوفن، لينجح مانشستر يونايتد في ضم اللاعب عام 2015.

مع آيندهوفن سجل ديباي 50 هدفا وصنع 29 خلال ظهوره في 124 مباراة، ولكنه لم يشق طريقه مع يونايتد.

مشاركة ديباي مع يونايتد تراجعت بشدة، فبعدما بدأ بشكل أساسي، تراجع تدريجيا حتى أصبح من النادر للغاية مشاركته مع بداية موسم 2016-17 فلم يظهر سوى في 8 مباريات فقط من بينهم مرتين فقط كأساسي.

رحلة ديباي مع يونايتد التي شهدت تسجيله 7 أهداف وصناعة 6 في 53 مباراة، انتهت في 2017 لينضم إلى ليون الفرنسي.

مع ليون استعاد ديباي بريقه من جديد، رغم إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها الموسم الماضي، ولكنه نجح في تسجيل 15 هدفا والصناعة مرتين في 22 مباراة.

وبشكل عام، لعب ديباي 138 مباراة في كل البطولات بقميص ليون، ونجح في تسجيل 54 هدفا وصناعة 43 هدفا.