كادينا سير: كومان لن يضع بيكيه في قائمة المغادرين

لم يخف جيرارد بيكيه استعداده للرحيل عن برشلونة لو تطلب الأمر خلال تصريحاته بعد مجزرة بايرن ميونيخ، لكن يبدو أن ذلك لن يكون الوضع.

جيرارد بيكيه النادي : برشلونة برشلونة

إذاعة "كادينا سير" الإسبانية ذكرت أن بيكيه ليس على قائمة المغادرين الخاصة بـ رونالد كومان المدير الفني الجديد للفريق.

وذكر سيكي رودريجيز جايري صحفي كادينا سير أن النادي يعتمد على بيكيه بشكل مبدئي.

في الوقت نفسه، سيتحدث كومان مع بيكيه ليعرف ما يدور في رأس قلب الدفاع الكتالوني المخضرم.

وذكرت كادينا سير أن النادي سيتواصل خلال الأيام المقبلة، مع اللاعبين الذين لن يدخلوا في الخطط المستقبلية للبلاوجرانا.

Gerard Piqué no está en la lista de bajas del Barça. En principio, en el club sí cuentan con él. Koeman debe hablar con Piqué para saber qué piensa el central. En los próximos días el club contactará con los jugadores que no entran en los planes de futuro. Más en @ellarguero — Sique RodríguezGairí (@SiqueRodriguez) August 20, 2020

وكان بيكيه قد خرج بتصريحات قوية عقب هزيمة برشلونة الكارثية أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 2-8 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال بيكيه: "علينا أن نحلل. الفريق بحاجة إلى تغيير وهنا لا أتحدث عن اللاعبين أو الجهاز الفني فقط، أتحدث النادي ككل يحتاج إلى تغيير".

بيكيه واصل "نشعر بحرج كبير. لقد وصلنا إلى الحضيض".

وعن التغيير في الفريق كلاعبين، قال بيكيه "إذا كان الفريق بحاجة لتجديد الدماء فأنا أول من أقدم نفسي للرحيل".

ثم أكمل "في الواقع لا أعرف كيفية تصنيف ذلك لكن في الحقيقة نحن لمسنا القاع ويجب أن يكون هناك تغيير، وليس فقط على مستوى اللاعبين. وصلنا إلى مرحلة لا نسير فيها في طريق صحيح".

بيكيه (33 عاما) خاض 45 مباراة مع برشلونة في الموسم المنتهي، بواقع 3986 دقيقة.