سكاي: يونايتد يحاول خطف هدف أرسنال ونابولي بعرض متأخر

الخميس، 20 أغسطس 2020 - 20:43

كتب : FilGoal

جابرييل ماجاليس

دخل مانشستر يونايتد على خط المفاوضات مع ليل الفرنسي لضم مدافعه جابرييل.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورت" إيطاليا والصحفي الموثوق جيانلوكا دي مارزيو فإن يونايتد تواصل مع ليل لضم اللاعب ولكن لم يوضح قيمة العرض المقدم.

ويعد اللاعب البرازيلي صاحب الـ22 عاما هدفا لنابولي وأرسنال.

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ولا يرغب نابولي في ضم اللاعب إلا بعد معرفة مصير مدافعه كاليدو كوليبالي من الانتقال إلى مانشستر سيتي من عدمه الصيف الحالي.

في المقابل فإن أرسنال قدم عرضا مقابل 26 مليون يورو بالإضافة لـ4 ملايين أخرى كحوافز.

وأتم التقرير موضحا أن اللاعب طلب الحصول على 48 ساعة مهلة لدراسة كافة العروض المقدمة إليه واختيار أحدها.

جابرييل صاحب الـ 22 عاما انضم لصفوف ليل عام 2017 قادما من أكاديمية أفاي البرازيلية.

وخرج البرازيلي جابرييل معارا مرتين من ليل، مرة لـ تروا الفرنسي، ومرة لدينامو زغرب وحقق لقب الدوري الكرواتي مع الفريق.

هذا الموسم، وبعد تثبت نفسه مع ليل، شارك جابرييل في 34 مباراة ونجح في التسجيل مرة.

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