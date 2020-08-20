إذاعة راك 1: قنبلة مدوية.. ميسي أخبر كومان برغبته في الرحيل عن برشلونة

الخميس، 20 أغسطس 2020 - 20:31

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة - ريال مدريد

حبست جماهير برشلونة أنفاسها خلال الاجتماع الذي عقده رونالد كومان المدرب الجديد للفريق مع ليونيل ميسي.. لكن النتائج لم تأت إيجابية.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

برشلونة

إذاعة "RAC 1" الكتالونية المقرّبة من برشلونة، كشفت تفاصيل الاجتماع الذي عُقد في منزل ميسي مع كومان الذي تعاقد معه البلاوجرانا مؤخرا لتدريبه.

وجاءت الكواليس أن كومان عكف على شرح مشروعه لـ ميسي.

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لكن رد ميسي جاء بأنه لا يرى مستقبه في برشلونة، كما نقل الأسطورة الأرجنتينية استيائه وعدم رضاه عن موقف النادي.

برشلونة خسر 2-8 أمام بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، هزيمة هزت العرش الكتالوني من أسفل كيكي سيتيين، وأطاحت به خارج النادي. (طالع التفاصيل)

لكن هذا لم يكن كافيا لـ ميسي، إذ أشارت إذاعة "كادينا كوبي" أن ميسي غاضب للغاية ويريد الرحيل في 2021 مع نهاية عقده مع النادي. (طالع التفاصيل)

هذا التقرير قد يكون مكررا، أم النبأ الصادم فقد نقله مارسيلو بيتشر الصحفي البرازيلي في شبكة Esporte Interativo البرازيلية، الذي كشف عن رغبة ميسي في الرحيل الصيف الحالي، وليس مع نهاية عقده حتى. (طالع التفاصيل)

ميسي كومان برشلونة في إسبانيا
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