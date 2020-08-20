بيدري: قدوتي إنييستا.. لكني أريد التعلم من ميسي الأفضل في العالم

يأمل بيدرو جونزاليس "بيدري" لاعب برشلونة الجديد، ألا يخرج معارا، وأن يستمر في صفوف الفريق الموسم المقبل.

وصرّح بيدري في مؤتمر تقديمه: "الانضمام إلى برشلونة كان حلمي منذ الطفولة، لدي رغبة كبيرة في التطور هنا في وجود أفضل لاعبي العالم".

وأشار إلى ليو ميسي: "أنا لاعب يحب دائما الاستحواذ على الكرة ويسعى للاستمتاع في الملعب، قدوتي هو أندريس إنييستا ولكني أريد أن أتعلم الآن من الأفضل في العالم (ميسي)، ولذا آمل أن أبقى في برشلونة".

وأكد: "الخيار الأول لدي هو أن أبقى في برشلونة وأتعلم، لا أستبعد اللعب معارا، ولكن فكرتي الرئيسية أن أبقى".

بيدري (17 عاما) تعاقد معه برشلونة قادما من لاس بالماس مقابل 5 ملايين يورو.

ويجيد بيدري اللعب على الأجنحة وفي مركز الوسط المهاجم، وأذهل كل متابعيه بمهاراته الكبيرة.