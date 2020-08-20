ماركا: فالنسيا يعتمد على 3 أندية أخرى من أجل التعاقد مع رينا

الخميس، 20 أغسطس 2020 - 18:53

كتب : FilGoal

بيبي رينا

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نادي فالنسيا بصدد إجراء تغيير في مركز حراسة المرمى الموسم المقبل.

بيبي رينا

النادي : أستون فيلا

ميلان
فالنسيا

ماركا ذكرت أن فالنسيا يرغب في بيع الحارس الهولندي ياسبر سيليسن لتوفير بعض الأموال، وبديله المُنتظَر هو بيبي رينا حارس مرمى ميلان.

لكن حتى تتم الصفقة، يجب أن تسير الأمور بشكل مثالي بين 3 أندية غير فالنسيا.

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الطرف الأول هو ميلان الذي يملك رينا حاليا، بعد أن أعاره إلى أستون فيلا في النصف الثاني من الموسم المنتهي.

عقد رينا ينتهي مع ميلان في الصيف المقبل، وبالتالي قد تكون الفرصة الأخيرة ليتربّح ماديًا من ورائه.

أما الطرف الثاني فهو أياكس أمستردام، الوجهة المحتملة لـ سيلسين، إذ يتوجب عليه بيع حارسه أندري أونانا حتى يشتري سيليسن من فالنسيا.

والطرف الثالث بالطبع هو المشتري: تشيلسي، الذي تربطه التقارير بالكاميروني أونانا، وبالتالي على البلوز استقدام حارس أياكس، حتى يتحرك النادي الهولندي ويستقدم سيلسين، ثم يتحرك فالنسيا للتعاقد مع رينا من ميلان.

رينا (37 عاما) الدولي الإسباني السابق، لعب 12 مباراة مع أستون فيلا خلال نصف موسم، وساهم في بقائه بالدوري الإنجليزي.

وسبق لـ رينا اللعب لأندية برشلونة، فياريال، ليفربول، نابولي، بايرن ميونيخ، ويمتلك خبرة واسعة قد يعتمد عليها خابي جراسيا مدرب فالنسيا الجديد.

بيبي رينا فالنسيا ميلان
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