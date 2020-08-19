انتهت - بايرن (3)-(0) ليون.. نهائي ألماني فرنسي

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 - 20:41

كتب : FilGoal

لاعبو بايرن ميونيخ يحتفلون بهدف سيرجي جنابري في ليون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أوليمبك ليون وبايرن ميونيخ، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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نهاية المباراة بفوز بايرن بثلاثية دون رد

ق. 89 جوووووول ثالث عن طريق ليفاندوفيسكي.

ق. 77 تصويبة من كوتينيو بجانب القائم.

ق. 75 كوتينيو يشارك بدلا من سيرجي جنابري.

ق. 72 رايان يشيركي يشارك بدلا من مارسال في آخر أوراق ليون.

ق. 66 أديلايد يشارك بدلا من إيكامبي في صفوف ليون.

ق. 63 كومان يشارك بدلا من إيفان بيريزيتش في صفوف بايرن ميونيخ.

ق. 59 عرضية من قابلها موسى ديمبيلي قابلها إيكامبي بلمسة ونوير ينقذ مجددا ببراعة.

ق. 58 موسى ديمبيلي يشارك بدلا من ميمفيس ديباي في صفوف ليون.

ق. 55 ركنية قابلها جايسون ديانييه برأسية في يد نوير.

ق. 50 بيريزيتش ينفرد تمااما ويسدد لكن أنتوني لوبيز يتألق مجددا

ق. 46 تياجو مينديش يشارك بدلا من جيماريش في صفوف ليون.

نيكولاس زوليه يشارك بدلا من جيروم بواتينج مع بداية الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 35 عرضية من جنابري تمر أمام ليفاندوفيسكي أمام المرمى الخالي.

ق. 32 جووووول ثاااااني. عرضية من بيريزيتش يقابلها مولر بلمسة يتصدى لها لوبيز ويتابعها جنباري في المرمى الخالي.

ق. 30 فرصة جديدة لبايرن ميونيخ والكرة تصل إلى ليفاندوفيسكي أمام المرمى لكن أنتوني لوبيز يخرج من مرماه وينقذ الموقف.

ق. 25 تصويبة من سيرجي جنابري وأنتوني لوبيز يتصدى لها ويمنع الثاني

ق. 17 جوووول أووول لبايرن ميونيخ. سيرجي جنابري يسدد بشكل راااائع في مرمى أنتوني لوبيز.

ق. 16 ماكسويل كورنيه يخترق ويدخل الست ياردات ويسدد لكن في القائم الأيسر!

ق. 12 ماكسينس كاكيرت يخترق من الجهة اليسرى ويرسل عرضية أرضية، لكن بواتينج ينقذها قبل الوصول لديباي.

ق. 8 وان تو بين مولر وجروتيزكا وجروتيزكا يسددددد لكن أنتوني لوبيز يحولها إلى ركنية.

ق. 6 عرضية من ديبواه يحولها الدفاع إلى ركنية.

ق. 4 أوووووه ماذا أهدرت يا ديباي!! الهولندي ينفرد ويراوغ نوير ويسدد في الشباك الخارجية.

بداية المباراة

ليلة الأبطال بايرن ميونيخ أوليمبك ليون
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