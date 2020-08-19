عمار حمدي: الأهلي لا يقف على أحد.. وأقاتل مع طلائع الجيش من أجل العودة

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 - 11:12

كتب : FilGoal

الأهلي - بني سويف - عمار حمدي

يرى عمار حمدي لاعب طلائع الجيش المُعار من الأهلي أن الأخير لن يتأثر برحيل رمضان صبحي عن صفوفه.

عمار حمدي

النادي : طلائع الجيش

الأهلي

وقال عمار حمدي: "احترم وجهة نظر رمضان صبحي وأتمنى له التوفيق وهو لاعب كبير ومن الأفضل في مصر".

وتابع عبر قناة MBC مصر: "طاهر محمد طاهر سيحاول تعويض غياب رمضان الموسم المقبل بالطبع، قبل الإصابة رمضان كان الأفضل مصر".

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وواصل "كنت أتمنى بقاء رمضان في الأهلي والأهلي لا يقف على أحد، كان توقفت انتصارات الفريق على تواجد الخطيب أو أبو تريكة أو بركات أو متعب".

وأضاف "الأهلي بنسبة 90% حسم الدوري وبطولة إفريقيا الغائبة يقترب منها".

وعن من يعوض رمضان في الأهلي "كهربا وحسين الشحات وأحمد الشيخ وأجايي وجيرالدو قادرون على تعويضه، وفي الموسم المقبل هناك محمد شريف وطاهر".

وأكمل عن موقفه من العودة للأهلي: "لم يتحدث معي أي حد من الأهلي مطلقا، أقاتل مع طلائع الجيش من أجل العودة الأهلي مجددا".

وأتم "طموحي العودة للأهلي، لو سأعود للأهلي دون الحصول على فرصة المشاركة فأريد أن أخرج على سبيل الإعارة من أجل حجز مركزي مع المنتخب الأولمبي".

وخاض عمار 5 مباريات مع طلائع الجيش منذ انتقاله في يناير الماضي دون أن يسجل أو يصنع أهدافا.

عمار حمدي الأهلي طلائع الجيش رمضان صبحي
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