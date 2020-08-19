دي ماريا: لن ننام حتى النهائي.. ونسعى لتحويل الحلم إلى حقيقة

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 - 00:03

كتب : FilGoal

دي ماريا - نيمار

يسعى الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لكتابة التاريخ مع باريس سان جيرمان بعد الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي.

باريس سان جيرمان فاز على ريد بول لايبزج بثلاثية دون مقابل في مباراة شهدت تسجيل الأرجنتيني لهدف وصناعة 2.

وقال دي ماريا عقب نهاية اللقاء: "تفوقنا عليهم منذ الدقيقة الأولى، سيكون من الصعب النوم بين اليوم وحتى المباراة النهائية".

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وواصل "عملنا بجد في كامل دقائق المباراة، أظهرنا أننا نستحق التواجد هنا، لا يهم من نواجه سواء بايرن ميونيخ أو ليون، سنقدم كل ما لدينا".

وأضاف "سعداء لإنها المرة الأولى للنادي، عملنا بجد وقدمنا مباراة جيدة، نريد كتابة التاريخ لهذا النادي".

وأتم "نجحنا الليلة والآن نحن في النهائي وهذا مهم للغاية، نريد أن نواصل مثلما فعلنا الليلة، لنحول الحلم إلى حقيقة".

وأصبح سان جيرمان أول فريق فرنسي يتأهل لنهائي دوري الأبطال منذ مواطنه موناكو الذي بلغ ذات المرحلة في عام 2004.

وكان أفضل إنجاز في تاريخ سان جيرمان البالغ 50 عاما هو تأهله لنصف نهائي دوري الأبطال عام 1995 قبل الهزيمة من ميلان.

وينتظر سان جيرمان ملاقاة الفائز من بايرن ميونيخ أو مواطنه ليون.

سجل أهداف المباراة كل من ماركينيوس وآنخيل دي ماريا وخوان بيرنات في الدقائق 13 و42 و56.

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