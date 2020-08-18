طبيب الإسماعيلي يوضح سبب غياب باهر وصادق ودونجا عن لقاء وادي دجلة

أوضح أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبي لـ الإسماعيلي سبب استبعاد محمد صادق من مواجهة وادي دجلة.

ويلتقي الإسماعيلي مع وادي دجلة في ختام الجولة الـ 20 من الدوري المصري.

وقال عبد العزيز "الجهاز الفنى فضّل استكمال اللاعب للراحة من المباريات وعدم الدفع به وسيكون جاهزا للمشاركة اعتبارا من اللقاء المقبل".

وعن غياب باهر المحمدي أضاف "هو فى مرحلة التجهيز وموقف مشاركته وفقا لرؤية الجهاز الفني".

وأتم "محمود دونجا لاعب الوسط يحتاج لعدة أيام قبل العودة للتدريبات".

وجاءت نتيجة المسحة سلبية لكافة اللاعبين وأفراد الأطقم المختلفة في الإسماعيلي.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري المصري الممتاز يوم الأربعاء في الثامنة مساء.

ولم يواجه الإسماعيلي نظيره المصري في الجولة الماضية بسبب إصابة أكثر من 22 فردا داخل الفريق البورسعيدي بفيروس كورونا.

ويحتل الدراويش المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة.