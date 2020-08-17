مصيلحي: لو تعرّض أي نادٍ آخر لما مر به المصري فأعتقد أن الدوري كان سيُلغى

أثنى محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري على قرار تأجيل مباراة فريقه أمام المصري، لكنه في الوقت نفسه انتقاد عدم اتخاذ نفس القرار في مباراة الإسماعيلي والمصري منذ البداية.

وصرّح مصيلحي عبر أون تايم سبورتس 2: "أوجه التحية للجنة الخماسية على قرار تأجيل مباراة الاتحاد والمصري، لكن كان يجب أن يحدث ذلك قبل مباراة الإسماعيلي أيضا".

وواصل: "الحالات وقتها كانت أكثر، ما الفارق بين 9 أو 10 لاعبين؟ لا أفهم ذلك".

وتابع: "لكن في النهاية أوجه لهم التحية، لأن هذا حق النادي المصري".

وأكمل: "لو أي نادٍ آخر في مصر تعرض لما يمر به المصري، أعتقد أن الدوري كان سيلغى".

وأضاف: "لكني أعذر اتحاد الكرة وحسام الزناتي، فكل يوم يشكل فارقا".

وأبدى وجهة نظره: "استحالة أن ينتهي الدوري في شهر نوفمبر".

وتساءل: "لماذا سيتحمل اتحاد الكرة تكاليف معسكري الإسماعيلي وحرس الحدود بعد تأجيل مباراتيهما مع المصري، ولن يتحمل تكاليف معسكر الاتحاد السكندري؟ هل كنا معسكرين في دريم بارك؟".

وأتم مازحا: "لأني لم أذهب إلى الملعب؟ حسنا سأذهب إلى الملعب غدا".

لاحقا عبر صدى البلد، قال محمد مصيلحي: "موافقتنا على تأجيل لقاء المصري أمر طبيعي ومنطقي من قبل إصدار اتحاد الكرة لقراره، لن نستغل وجود مصابين في أندية أخرى، "الدنيا دوارة" وما قمنا به طبيعي جدا".

وأضاف: "من الخطأ تحديد حد أدنى أو أقصى لعدد المصابين من أجل تأجيل المباريات".

وكان اتحاد الكرة قد قرر تأجيل مباراة المصري والاتحاد السكندري، كما أعاد النظر في اعتبار المصري منسحبا من لقاء الإسماعيلي السابق.

يأتي ذلك بعد دعم الاتحاد السكندري لنظيره المصري في بيان رسمي ومطالبته بتأجيل اللقاء، أمر شكرته عليه إدارة المصري في بيان بدورها.