انتهت - إنتر ميلان (5) (0) شاختار.. انتصار قاسٍ

الإثنين، 17 أغسطس 2020 - 20:27

كتب : FilGoal

دانيلو دامبروسيو - إنتر - شاختار

يواجه إنتر ميلان الإيطالي نظيره شاختار دونتسك الأوكراني في نصف نهائي الدوري الأوروبي بمدينة دوسلدورف الألمانية.

FilGoal.com يقدم تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هـــــــــنـــــــــــا

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نهاية المباراة

ق.84 جووووووووووووول لوكاكو المُدمِر يضيف الهدف الرابع

ق.78 جوووووووووووول لوكاكو يضيف الرابع بعد تمريرة لاوتارو

ق.74 جوووووووووووول لاوتارو يضيف الثالث بتسديدة رائعة

ق.66 خروج أشلي يونج ودخول كريستيانو بيراجي

ق.64 جوووووووووول دانيلو دامبروسيو يسجل هدف إنتر الثاني برأسية بعد ركلة ركنية

ق.62 ضربة رأسية من مورايش تصطدم بغرابة في جسد هاندانوفيتش

ق.51 لوكاكو كاد أن يضيف الهدف الثاني بتسديدة يمينية أرضية مخادعة لكنها مرت بجوار القائم

ق.48 بياتوف يتألق ويمنع لاوتارو من تسجيل هدف رائع بتسديدة علوية مخادعة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.44 ماركوس أنطونيو يطلق تسديدة قوية تمر بقليل أعلى عارضة هاندانوفيتش

ق.26 فرصة ضائعة غريبة من إنتر بواسطة دامبروسيو الذي أخطأ الشباك

ق.19 جوووووووووول إنتر يتقدم برأسية لاوتارو ماريتنيز بعد عرضية باريلا الرائعة

بداية الشوط الأول

بداية المباراة بعد نصف ساعة

إنتر ميلان شاختار دونتسك الدوري الأوروبي
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