رومينيجيه: لاعبو بايرن لم يحتفلوا بعد الفوز الساحق على برشلونة

الإثنين، 17 أغسطس 2020 - 19:33

كتب : FilGoal

برشلونة - بايرن ميونيخ

شدد كارل هاينتس رومينيجيه رئيس بايرن ميونيخ على جدية فريقه بالكامل قبل مواجهة أوليمبيك ليون، رغم الفوز الساحق 8-2 على برشلونة.

وصرّح رومينيجه لوسائل الإعلام الألمانية: "دخلت إلى غرفة خلع الملابس بعد المباراة، لم تكن هناك أي احتفالات".

وأضاف: "الفريق مركز بالكامل على مباراة نصف النهائي وسيخوضها بجدية شديدة، نأمل أن نحقق هدفنا ونعبر إلى النهائي".

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وواصل: "الجميع توقع أن يلعب برشلونة أمام مانشستر سيتي في نصف النهائي، لكن المباراة ستكون بين بايرن وليون".

وأتم: "شاهدت انتصار ليون على مانشستر سيتي، يستحقونه بالكامل".

ويلتقي بايرن مع ليون يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونيخ برشلونة دوري أبطال أوروبا
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