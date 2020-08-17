رومينيجيه: لاعبو بايرن لم يحتفلوا بعد الفوز الساحق على برشلونة

شدد كارل هاينتس رومينيجيه رئيس بايرن ميونيخ على جدية فريقه بالكامل قبل مواجهة أوليمبيك ليون، رغم الفوز الساحق 8-2 على برشلونة.

وصرّح رومينيجه لوسائل الإعلام الألمانية: "دخلت إلى غرفة خلع الملابس بعد المباراة، لم تكن هناك أي احتفالات".

وأضاف: "الفريق مركز بالكامل على مباراة نصف النهائي وسيخوضها بجدية شديدة، نأمل أن نحقق هدفنا ونعبر إلى النهائي".

وواصل: "الجميع توقع أن يلعب برشلونة أمام مانشستر سيتي في نصف النهائي، لكن المباراة ستكون بين بايرن وليون".

وأتم: "شاهدت انتصار ليون على مانشستر سيتي، يستحقونه بالكامل".

ويلتقي بايرن مع ليون يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.