إيتو: لو رحل ميسي فعليهم أن يغيّروا اسم برشلونة

الإثنين، 17 أغسطس 2020 - 18:33

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة

انهال صامويل إيتو بالإشادة على زميله السابق ليونيل ميسي، داعيا برشلونة إلى تغيير اسمه حال فشله في التمسك بنجمه وأسطورته.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

صامويل إيتو

النادي : معتزل

برشلونة

وصرّح إيتو عبر شبكة TYC الأرجنتينية: "أحب ميسي وكأنه ابني، وأتمنى له الأفضل دائما".

وتابع: "برشلونة هو ميسي، وأعتقد أنه لو قرر الرحيل، فعلينا إيجاد اسم آخر لـ برشلونة".

أخبار متعلقة
تقرير صادم: ميسي يريد مغادرة برشلونة الآن ميرور: سيتي يفتح خزائنه لـ ميسي جوريتسكا: الشعور بالألم لـ ميسي؟ كان الأمر ممتعا كادينا كوبي: طفح الكيل.. ميسي قرر الرحيل لو لم يحدث تغيير جذري في برشلونة

وواصل: "نحن محظوظون في برشلونة بامتلاك أفضل لاعب على الإطلاق، عليهم فعل كل شيء حتى ينهي مسيرته في برشلونة".

وتطرق إيتو للحديث عن الهزيمة الكارثية التي عاناها برشلونة على يد بايرن ميونيخ بثمانية أهداف مقابل هدفين.

وقال إيتو: "لقد عانيت كثيرا بسبب هذه الهزيمة، ليس فقط لأجل ميسي، لكن من أجل كل الفتية".

وأضاف: "من لم يلعب كرة القدم لن يفهم ذلك، لكن كرة القدم مثل الحياة، السقوط يكون صعبا، لكن الأكثر صعوبا يكون النهوض والانتفاض".

وأتم: "أتمنى أن ينهض النادي ويبدأ التخطيط للموسم المقبل".

وكان مارسيلو بيتشلر الصحفي في شبكة Esporte Interativo البرازيلية، ذكر أن ميسي قرر الرحيل عن برشلونة هذا الصيف.

الصحفي المقرّب من برشلونة ذكر أن ميسي غير راضٍ عن عمل إدارة برشلونة وعدم التخطيط الذي يعيشه النادي.

الأرجنتيني تواصل بالفعل –وفقا لـ بيتشلر- مع الإدارة بالفعل، وأخبرهم برغبته في الرحيل.

خطورة التقرير تكمن في هوية الصحفي بيتشلر، فقد كان أول من فجّر قنبلة رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان قبل 3 سنوات.

وكانت العديد من التقارير قد أشارت إلى أن ميسي يرغب في الرحيل عن برشلونة مع نهاية عقده في الصيف المقبل. (طالع التفاصيل)

من جانبها، ذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن مانشستر سيتي مستعد لفتح خزائنه لانتداب ميسي حال قرر الأخير الرحيل عن برشلونة. (طالع التفاصيل)

ميسي إيتو برشلونة
نرشح لكم
أخر الأخبار
إصابة محمود متولي واشتباه بقطع في الرباط الصليبي 55 دقيقة | الدوري المصري
الإنتاج لا يفك لعنة الذئاب.. المقاولون ينتصر ويتخطى بيراميدز ساعة | الدوري المصري
برشلونة يعلن خضوع تير شتيجن لعملية جراحية ساعة | أوروبا
مباشر الدوري الأوروبي - إنتر ميلان (3) (0) شاختار.. جووووووووووووووووول 2 ساعة | أوروبا
مباشر الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) أسوان.. تبديل اضطراري للأزرق 2 ساعة | الدوري المصري
رسميا – "عاد إلى المزرعة".. برشلونة يقيل كيكي سيتيين 2 ساعة | أوروبا
التشكيل - حمدي وفتحي والشيخ أساسيون.. وأجايي يقود هجوم الأهلي أمام أسوان 2 ساعة | الدوري المصري
تشكيل إنتر – لوكاكو ولاوتارو يهاجمان شاختار 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 آل الشيخ يكسر الصمت بـ 12 رسالة.. رفض رمضان والحزن من عاشور وهل يعوّض الأهلي؟ 2 "كل شيء تم".. تقرير إنجليزي: هدرسفيلد يوافق على عرض بيراميدز الثاني لضم رمضان 3 في الجول يكشف - كواليس تفاوض بيراميدز مع رمضان صبحي وقيمة عقد اللاعب 4 هدرسفيلد لـ في الجول: رفضنا عرض بيراميدز الأول لضم رمضان.. وهذا موقف المفاوضات
قد ينال إعجابك