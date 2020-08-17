إيتو: لو رحل ميسي فعليهم أن يغيّروا اسم برشلونة

انهال صامويل إيتو بالإشادة على زميله السابق ليونيل ميسي، داعيا برشلونة إلى تغيير اسمه حال فشله في التمسك بنجمه وأسطورته.

وصرّح إيتو عبر شبكة TYC الأرجنتينية: "أحب ميسي وكأنه ابني، وأتمنى له الأفضل دائما".

وتابع: "برشلونة هو ميسي، وأعتقد أنه لو قرر الرحيل، فعلينا إيجاد اسم آخر لـ برشلونة".

وواصل: "نحن محظوظون في برشلونة بامتلاك أفضل لاعب على الإطلاق، عليهم فعل كل شيء حتى ينهي مسيرته في برشلونة".

وتطرق إيتو للحديث عن الهزيمة الكارثية التي عاناها برشلونة على يد بايرن ميونيخ بثمانية أهداف مقابل هدفين.

وقال إيتو: "لقد عانيت كثيرا بسبب هذه الهزيمة، ليس فقط لأجل ميسي، لكن من أجل كل الفتية".

وأضاف: "من لم يلعب كرة القدم لن يفهم ذلك، لكن كرة القدم مثل الحياة، السقوط يكون صعبا، لكن الأكثر صعوبا يكون النهوض والانتفاض".

وأتم: "أتمنى أن ينهض النادي ويبدأ التخطيط للموسم المقبل".

وكان مارسيلو بيتشلر الصحفي في شبكة Esporte Interativo البرازيلية، ذكر أن ميسي قرر الرحيل عن برشلونة هذا الصيف.

الصحفي المقرّب من برشلونة ذكر أن ميسي غير راضٍ عن عمل إدارة برشلونة وعدم التخطيط الذي يعيشه النادي.

الأرجنتيني تواصل بالفعل –وفقا لـ بيتشلر- مع الإدارة بالفعل، وأخبرهم برغبته في الرحيل.

خطورة التقرير تكمن في هوية الصحفي بيتشلر، فقد كان أول من فجّر قنبلة رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان قبل 3 سنوات.

وكانت العديد من التقارير قد أشارت إلى أن ميسي يرغب في الرحيل عن برشلونة مع نهاية عقده في الصيف المقبل. (طالع التفاصيل)

من جانبها، ذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن مانشستر سيتي مستعد لفتح خزائنه لانتداب ميسي حال قرر الأخير الرحيل عن برشلونة. (طالع التفاصيل)