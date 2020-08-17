انتهت - إنبي (0) - (0) سموحة

يدخل إنبي اللقاء في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة، جمعها من 19 مباراة، حيث حقق الفوز في 6 وتعادل في 7 وخسر 6 مواجهات.

أما سموحة فيحتل المركز السادس برصيد 26 نقطة، جمعها من 19 مباراة فاز في 5 وتعادل في 11 وخسر 3 لقاءات.

طالع تشكيل الفريقين وتابع المباراة لحظة بلحظة

انتهت

انطلاق الشوط الثاني

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

- ق45: أخطر فرص اللقاء تضيع من إنبي بعدما استغل أحمد علي خطأ مدافع سموحة وتوغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار ثم سدد كرة قوية تصدى لها الحارس عمر صلاح وحاول محمد شريف تسديد الكرة ولكنها مرت من أمامه بشكل غريب.