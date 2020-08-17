انتهت - إنبي (0) - (0) سموحة

الإثنين، 17 أغسطس 2020 - 15:50

كتب : FilGoal

هدف سموحة في شباك الأهلي

يدخل إنبي اللقاء في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة، جمعها من 19 مباراة، حيث حقق الفوز في 6 وتعادل في 7 وخسر 6 مواجهات.

أما سموحة فيحتل المركز السادس برصيد 26 نقطة، جمعها من 19 مباراة فاز في 5 وتعادل في 11 وخسر 3 لقاءات.

طالع تشكيل الفريقين وتابع المباراة لحظة بلحظة

أخبار متعلقة
سموحة والمقاولون يتقاسمان نقاط مباراة أشعلتها تقنية الفيديو المقاولون لـ في الجول: سلبية مسحة الفريق بالكامل باستثناء إداري قبل مواجهة سموحة سموحة لـ في الجول: سلبية مسحة الفريق بالكامل استعدادا لمواجهة المقاولون

انتهت

انطلاق الشوط الثاني

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

- ق45: أخطر فرص اللقاء تضيع من إنبي بعدما استغل أحمد علي خطأ مدافع سموحة وتوغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار ثم سدد كرة قوية تصدى لها الحارس عمر صلاح وحاول محمد شريف تسديد الكرة ولكنها مرت من أمامه بشكل غريب.

إنبي سموحة في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
لم يعرفا الانتصار حتى الآن.. إنبي وسموحة يتعادلان 31 دقيقة | الدوري المصري
ياسين بونو شبيه "ريو".. بطل إشبيلية الجديد وكابوس الإنجليز 34 دقيقة | أوروبا
مران الزمالك – عودة أوباما استعدادا للقاء نادي مصر.. وتدريبات قوية للحراس 57 دقيقة | الدوري المصري
رسميا - عاد إلى إنجلترا من جديد.. جون أوبي ميكيل ينضم لستوك سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
برشلونة.. أخطاء فادحة تسببت في عاصفة مثالية ساعة | دوري أبطال أوروبا
أزمة في اللجنة الأولمبية بسبب انقطاع الكهرباء وتأخر رد وزارة الرياضة على طلب شراء محول ساعة | مصر
كرة سلة - مصر تشارك بكأس العالم للمهارات للناشئين والناشئات ساعة | رياضات أخرى
سيتي يقرر بناء تمثال لـ دافيد سيلفا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 آل الشيخ يكسر الصمت بـ 12 رسالة.. رفض رمضان والحزن من عاشور وهل يعوّض الأهلي؟ 2 "كل شيء تم".. تقرير إنجليزي: هدرسفيلد يوافق على عرض بيراميدز الثاني لضم رمضان 3 في الجول يكشف - كواليس تفاوض بيراميدز مع رمضان صبحي وقيمة عقد اللاعب 4 هدرسفيلد لـ في الجول: رفضنا عرض بيراميدز الأول لضم رمضان.. وهذا موقف المفاوضات
قد ينال إعجابك