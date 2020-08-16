خبر في الجول - ماذا قال أحمد مسعود خلال تحقيقه بسبب مسحة كورونا

خضع أحمد مسعود حارس مرمى النادي المصري للتحقيق داخل اتحاد الكرة اليوم الأحد بسبب مسحة فيروس كورونا، فماذا قال خلال التحقيقات؟

وعلم FilGoal.com أن حارس المصري نفى تماما ما يُقال بخصوص أن هناك أي شخص أجرى مسحة كورونا بدلا منه.

وشدد المصدر في حديثه مع FilGoal.com "تلك الإدعاءات غير صحيحة بالمرة".

وذكر مسعود خلال التحقيق معه أنه أجرى المسحة الطبية بالفعل قبل مغادرته معسكر المصري لظروف وفاة والدته.

وأجرى مسعود اليوم الأحد مسحة طبية في القاهرة.

ويمر حارس المصري بـ"حالة نفسية سيئة للغاية" بسبب ما حدث له مؤخرا إلى جانب وفاة والدته، مما جعله يخرج في وقت سابق ويعلن نهاية مشواره الكروي، حسبما أشار المصدر.

وكان الحارس قد كشف قبل أيام، عن رغبته في عدم ممارسة كرة القدم مجددا.

وقال مسعود في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "والدتي توفت منذ يومين والناس تحدثوا أنني السبب في نقل عدوى فيروس كورونا إلى معسكر المصري، لحضوري العزاء".

وتابع "لكن المسحة حدثت للفريق في وجودي دون مشاكل ولكن لا أتحدث ماذا سأقول في ذلك الظرف".

وكشف مسعود "أنا الآن أتحدث عبر شاشتكم لأؤكد أنني لن ألعب كرة القدم مرة أخرى وأكن كامل الاحترام للنادي المصري ومجلس الإدارة والجماهير".

وأوضح "مسحتي كانت مثل باقي زملائي إيجابية، أجريت مسحة بعيدا عن الاتحاد يوم الإثنين، بل مسحتين والنتيجة واحدة كانت سلبية الحمد لله".

وأصيب 21 حالة بفريق المصري بفيروس كورونا وترتب على ذلك تأجيل مواجهة الفريق مع حرس الحدود.

وعن الحديث أنه سبب إصابة الفريق قال: "لا أعلم من سبب تلك الشائعة وأنني سببا في ذلك، لم أركز في تلك التصريحات كنت مشغولا بوفاة والدتي".

وتابع مسعود "لم تحدث أزمة بيني وبين أي شخص في النادي المصري واعتدت على تلك الشائعات لكن الأمور عادية".

وأتم تصريحاته "أنا حاليا في القاهرة وسأسافر إلى بورسعيد أحضر المسحة الطبية الأربعاء".