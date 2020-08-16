مدرب دورتموند: نريد استعارة لاعب ريال مدريد

الأحد، 16 أغسطس 2020 - 19:19

كتب : FilGoal

رينيار جيسوس - ريال مدريد

أكد لوسيان فافر المدير الفني لـ بوروسيا دورتموند، التقارير التي ربطت ناديه بانتداب رينيار جيسوس لاعب ريال مدريد.

وقال فافر: "نريد استعارة رينيار جيسوس من ريال مدريد".

واستدرك عقب الفوز وديًا على أوستريا فيينا النمساوي بنتيجة 11-2: "لكن المفاوضات لم تنته بعد".

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وأتم: "إنه لاعب شاب يجيد اللعب كمهاجم وكلاعب وسط، وكمهاجم متأخر".

وكانت صحيفة "أس" الإسبانية قد ذكرت أن نادي بوروسيا دورتموند يتصدر السباق للظفر بخدمات رينيار جيسوس.

رينيار (18 عاما) انضم إلى ريال مدريد قادما من فلامنجو مقابل 30 مليون يورو في سوق الانتقالات الشتوية السابقة.

وذكر التقرير أن دورتموند يتصدر السباق، ويبدو وجهة مثالية للاعب، إذ سيمكنه من المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

كما أفادت أس أن أندية أخرى مهتمة بضم اللاعب، مثل باير ليفركوزن، وريال سوسيداد، وبلد الوليد.

وأفادت أس أن ريال مدريد كان يريد استغلال الأشهر الأولى لـ رينيار في العاصمة الإسبانية، للتأقلم مع المدينة والأجواء، أمر حال دونه وباء كورونا الذي حطم كل المخططات.

رينيار خاض بالفعل 3 مباريات مع ريال مدريد كاستيا منذ وصوله في يناير، سجل خلالها هدفين، وصنع هدفا واحدا.

رينيار جيسوس دورتموند ريال مدريد
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