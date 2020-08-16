تشكيل بيراميدز – عودة المهدي والجباس.. والشناوي دكة أمام الجيش

الأحد، 16 أغسطس 2020 - 19:06

كتب : عاطف شادي

احتفال لاعبو بيراميدز بهدف جون أنتوي في شباك المقاولون العرب

أعلن أنتي تشاتيتش المدير الفني لـ بيراميدز، عن تشكيله لمواجهة طلائع الجيش في الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز.

وشهد التشكيل تواجد المهدي سليمان في مركز حراسة المرمى على حساب أحمد الشناوي الذي بدأ المباراة الماضية.

كما يبدأ دودو الجباس في خط الهجوم، ويتواجد النيجيري جون أنتوي على مقاعد البدلاء.

أخبار متعلقة
مرتضى يرد على "انتقال ساسي لـ بيراميدز" ويعتقد: رمضان سينضم لفريق سعودي أو إماراتي قائمة بيراميدز – عودة أنتوي أمام الجيش.. واستمرار غياب عمر جابر هدرسفيلد لـ في الجول: رفضنا عرض بيراميدز الأول لضم رمضان.. وهذا موقف المفاوضات "كل شيء تم".. تقرير إنجليزي: هدرسفيلد يوافق على عرض بيراميدز الثاني لضم رمضان

كما غيّر تشاتشيتش خط دفاعه بالكامل، وأبقى علي جبر وأحمد أيمن منصور على مقاعد البدلاء.

تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: رجب بكار – ويلفريد كانون – عبد الله بكري – طارق طه

الوسط: محمود حمادة – نبيل عماد دونجا – إبراهيم حسن – عبد الله السعيد – إسلام عيسى

الهجوم: دودو الجباس

دكة البدلاء: أحمد الشناوي – علي جبر – محمد عطوة – أحمد أيمن منصور – محمد فتحي – أحمد توفيق – عمر العيوني – إبراهيم عادل – جون أنتوي

تشكيل الجيش:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: زولا – علي الفيل – أحمد سامي – عاصم صلاح

الوسط: محمد أشرف روقة – مهند لاشين – عمار حمدي – أحمد سمير – كريم طارق

الهجوم: ناصر منسي

اقرأ أيضا:

حكاية حسام أشرف

سلبية مسحة الأهلي قبل لقاء أسوان

بيراميدز طلائع الجيش في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير صادم: ميسي يريد مغادرة برشلونة الآن 6 دقيقة | أوروبا
خبر في الجول - ماذا قال أحمد مسعود خلال تحقيقه بسبب مسحة كورونا 27 دقيقة | مصر
التشكيل – دي خيا يحمي عرين يونايتد.. وإشبيلية بنفس الأسماء التي قهرت ولفرهامبتون 37 دقيقة | أوروبا
قائمة الأهلي - عودة ياسر إبراهيم والشيخ وغياب ربيعة أمام أسوان 44 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – المصري يوضح لاتحاد الكرة حقيقة التضارب في أعداد الحالات الإيجابية 55 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: باريس يفقد نافاس أمام لايبزيج 57 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر الدوري المصري - بيراميدز (0)-(2) الجيش.. جوووول سامي يضيف الثاني من ركلة جزاء ساعة | الدوري المصري
جنون الميركاتو؟.. تليفزيون أوروجواي: أياكس يستهدف إعادة لويس سواريز ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف - كواليس تفاوض بيراميدز مع رمضان صبحي وقيمة عقد اللاعب 2 "كل شيء تم".. تقرير إنجليزي: هدرسفيلد يوافق على عرض بيراميدز الثاني لضم رمضان 3 هدرسفيلد لـ في الجول: رفضنا عرض بيراميدز الأول لضم رمضان.. وهذا موقف المفاوضات 4 في الجول يكشف – تفاصيل استاد الأهلي.. الاسم الرسمي وموقف الإنتاج وكثير من المشاريع المقترحة
قد ينال إعجابك