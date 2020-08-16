تشكيل بيراميدز – عودة المهدي والجباس.. والشناوي دكة أمام الجيش

أعلن أنتي تشاتيتش المدير الفني لـ بيراميدز، عن تشكيله لمواجهة طلائع الجيش في الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز.

وشهد التشكيل تواجد المهدي سليمان في مركز حراسة المرمى على حساب أحمد الشناوي الذي بدأ المباراة الماضية.

كما يبدأ دودو الجباس في خط الهجوم، ويتواجد النيجيري جون أنتوي على مقاعد البدلاء.

كما غيّر تشاتشيتش خط دفاعه بالكامل، وأبقى علي جبر وأحمد أيمن منصور على مقاعد البدلاء.

تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: رجب بكار – ويلفريد كانون – عبد الله بكري – طارق طه

الوسط: محمود حمادة – نبيل عماد دونجا – إبراهيم حسن – عبد الله السعيد – إسلام عيسى

الهجوم: دودو الجباس

دكة البدلاء: أحمد الشناوي – علي جبر – محمد عطوة – أحمد أيمن منصور – محمد فتحي – أحمد توفيق – عمر العيوني – إبراهيم عادل – جون أنتوي

تشكيل الجيش:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: زولا – علي الفيل – أحمد سامي – عاصم صلاح

الوسط: محمد أشرف روقة – مهند لاشين – عمار حمدي – أحمد سمير – كريم طارق

الهجوم: ناصر منسي

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