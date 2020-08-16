تقرير برتغالي: بنفيكا يستهدف ناتشو بقوة

يسعى نادي بنفيكا إلى ضم ناتشو فيرنانديز لاعب ريال مدريد في الصيف الحالي، لتدعيم خط دفاعه.

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صحيفة A Bola البرتغالية أفادت أن ناتشو يعد أحد أكبر أهداف بنفيكا في الصيف الحالي.

وذكر التقرير أن جورجي جيسوس المدرب الجديد –القديم- لـ بنفيكا معجب للغاية باللاعب ويقدّم خبراته وتنوع قدراته، إذ يجيد ناتشو اللعب في قلب الدفاع، وفي مركزي الظهير الأيمن والأيسر كذلك.

الصفقة قد تكلّف بنفيكا 10 ملايين يورو، خصوصا أن عقد ناتشو ينتهي مع ريال مدريد في صيف 2022.

ويعد ناتشو المدافع الرابع في الترتيب بقلب دفاع ريال مدريد، خلف سيرخيو راموس، ورافاييل فاران، وإيدير ميليتاو.

التقرير ذكر أيضا أن فالنسيا هو المنافس الرئيسي في استقدام ناتشو بالسوق الحالية.

ناتشو (30 عاما) يتواجد بين جدران ريال مدريد منذ عام 2001، لكنه لم يشارك هذا الموسم سوى في 10 مباريات، سجل خلالها هدفين، أحدهما كان حاسما في شباك بلد الوليد بالدوري الإسباني.

وكان بنفيكا قد أعلن عن تعاقده مع المدافع البلجيكي يان فيرتونخن قادما في صفقة انتقال حر من توتنام هوتسبير.

كما استقدم البرازيلي إيفرتون من جريميو مقابل 20 مليون يورو، وبنفس المبلغ استقدم مواطنه بيدرينيو من كورينثيانز.

سوق بنفيكا الناري شهد أيضا على استقدام الألماني لوكا فالدشميدت من صفوف فرايبورج مقابل 15 مليون يورو، مع ارتباط اسم إدينسون كافاني بالانتقال إلى النسور في صفقة انتقال حر.

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