أحمد مرتضى: ضد التقليل من تأجير الأهلي لـ استاد السلام.. وعقوبة كهربا كافية لنا

يرى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بأن العقوبة الموقعة على محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق كافية ومرضية بالنسبة لناديه.

وقال أحمد مرتضى منصور عبر إذاعة أون سبورت: "المباريات التي تشهد تنافسية عالية تكون صعبة على القطبين في السنوات الأخيرة. اكتسبنا مشاركة اللاعبين الشباب أمام مصر للمقاصة ومن المهم أن يرتفع مستواهم من أجل مصلحة الكرة المصرية".

وأضاف "في البداية، كانت رؤيتنا هي صعوبة استكمال الدوري في الموسم الحالي، ولكن الدولة ترى ضرورة استكمال المسابقة ونحن نساعد في هذا لأننا في مركب واحد. مشكلتي هي متى سنبدأ الدوري الجديد، كان الله في عون من يضعوا الجدول".

وانتقل أحمد مرتضى للحديث عن فكرة تأجير الأهلي لاستاد السلام، فقال "موضوع تأجير الاستادات هي فكرتي من الأساس، وعرضتها على محمد كامل عندما كان في شركة بريزنتيشن، لأن لا يجب أن يكون الأهلي والزمالك بدون استادات خاصة بهما. كان رأيي أن تتكفل هذه الشركات ببناء استاد للأهلي والزمالك ويحصلوا على حق انتفاعه لعدد معين من السنوات، بدلاً من أن يتم دفع هذه الأموال في إيجار استاد السلام، ولكن هي خطوة جيدة".

وواصل "أنا ضد التقليل من خطوة الحصول على حق انتفاع استاد السلام للأهلي، والزمالك يسلك طريقه في بناء استاده الخاص، وعرض علينا بتروسبورت والسكة الحديد لتكرار التجربة".

عضو مجلس الزمالك انتقل للحديث عن العقوبة الموقعة على كهربا، فقال "في رأيي المبلغ كافي جدا، مصلحتي أن أحصل على حقي المادي ولا يهمني إيقافه، ولو كان جاء هذا العرض من الأهلي من الأساس كنت وافقت على انتقاله".

واستمر "عرضت على كهربا أن يأتي بعرض رسمي من الأهلي لضمه، وكان الزمالك سيوافق عليه ويصبح أول لاعب ينتقل من الزمالك للأهلي بشكل طبيعي، لأن كهربا دخل في الكثير من المشاكل الفترة الأخيرة".

وتطرق أحمد لحديث آخر "في إحدى المرات شاهدت لاعبا من الأهلي -لا داع لذكر اسمه- في أحد الأماكن يسهر. أحضرته وعنفته فقال لي وما دخلك، قلت له أفعل ذلك لأجب مصلحتك أنت. أي لاعب لا بد أن يحافظ على نفسه".

وواصل "لو حدث ووجدت لاعبا من الزمالك سهران سأشعر أنه خانني".

وأخيرا، تحدث أحمد مرتضى عن صفقة رمضان صبحي، فقال "مرتضى منصور رئيس النادي أعلن أن الزمالك فاوض النادي الإنجليزي للحصول على رمضان صبحي وهذا حق النادي تمامًا، فـ رمضان من أهم 10 لاعبين في مصر".

أحمد أضاف "بالتأكيد في حالة دخل النادي في هذه الصفقة سيدفع ما يرضي رمضان صبحي، حتى لو أنني سأعطيه راتبا أعلى من لاعبين مهمين في الزمالك مثل طارق حامد وفرجاني ساسي، لأنه ليس صفقة عادية فهو نجم الفريق المنافس، وأتمنى له التوفيق في أي ناد يختاره".

وأتم "أشعر أن الأهلى سيعيد رمضان صبحي، أعتقد أنه سيرضيه ويعود اللاعب عن قراره ويظهر بقميص الفريق مرة أخرى".

كان الأهلي قد أعلن في وقت سابق إبلاغ رمضان صبحي لهم برغبته في عدم الاستمرار والانتقال لفريق بيراميدز.

الزمالك فاز على مصر للمقاصة بهدف مقابل لا شيء مساء أمس السبت.

ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة نادي مصر يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري المصري.

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