رغم إيجابية عينته.. لاعب البلدية لـ في الجول: لست مصابا بـ كورونا

صرّح علاء شعبان لاعب بلدية المحلة، أنه غير مصاب بـ فيروس كورونا، رغم ظهور عينته إيجابية في المسحة التي أجراها ناديه.

علاء شعبان لاعب سابق في الأهلي، وخضع رفقة زملائه لمسحة الكشف عن فيروس كورونا التي أجرتها أندية الدرجة الثانية على نفقة اتحاد الكرة.

وصرّح شعبان لـFilGoal.com: "اللجنة الطبية أخطرت إدارة نادي بلدية المحلة بإيجابية عينة مسحتي للكشف عن فيروس كورونا".

وواصل: "أجرينا المسحة للفريق بالكامل يووم الخميس، ثم قمت بعمل مسحة أخرى على نفقتي الخاصة يوم الجمعة، وظهرت النتيجة سلبية".

وأضاف: "لا أعاني من شيء، مجرد التهابات في قدمي ولا تمنعني من المشاركة بصورة طبيعية".

وأكمل: "حالتي جيدة وأسرتي كذلك، لا يوجد لدينا أعراض لـ كورونا".

وتابع: "إدارة النادي تواصلت معي وقالت إنها تنتظر المسحة الثانية مع الاتحاد".

وأوضح: "كنت أتدرب خلال الفترة الماضية وأشارك مع زملائي، ومن تعاملت معهم لا يعانون من شيء".

وأتم: "عندما يكون هناك خبر غير حقيقي، يضر لاعب الكرة نفسيا ومن معه".

FilGoal.com تواصل مع مصطفى الشامي المشرف العام على الكرة في بلدية المحلة، الذي صرّح بدوره: "النتائج المعتمدة لدى اتحاد الكرة هي المسحات التي تقوم اللجنة الطبية بالإشراف عليها فقط".

وأشار: "الأندية التي قامت بعمل المسحات على نفقتها الشخصية لم يتم اعتماد مسحاتها من الاتحاد".

وتابع: "نحافظ على لاعبينا، وملتزمون بـ بروتوكول العزل الطبي لمدة 15 يوما حتى تتحول العينة من إيجابية إلى سلبية".

وأتم: "أرسلنا فاكس إلى اتحاد الكرة لاستعجال عمل مسحة طبية ثانية للثنائي المصاب".

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