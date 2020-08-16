حكاية حسام أشرف - صاحب هدف الزمالك القاتل "خليفة جمال عبد الحميد" وكيف لم يكتمل انتقاله للأهلي

نجح حسام أشرف لاعب الزمالك الشاب في خطف ثلاث نقاط غالية لفريقه بالفوز أمام مصر للمقاصة في الدقيقة 93 ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري المصري.

حسام أشرف النادي : الزمالك الزمالك

ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي يخطف فيها حسام أشرف أنظار متابعي الزمالك، إذ ظهر اللاعب الشاب مواليد 2001 بمستوى رائع في المباريات الودية للفريق قبل استئناف الدوري.

حسام أشرف ناشئ الزمالك سجل هدف انتصار فريقه القاتل أمام المقاصة. (طالع التفاصيل)

المهاجم الشاب مواليد 2001 انتقل إلى الزمالك من مركز شباب دمياط مقابل 10 آلاف جنيه.

حسام لديه مميزات باللعب كمهاجم صريح أو جناح أو صانع ألعاب كما يمتاز بالتهديف من كل المراكز السابقة.

بدأ حسام مشواره مع الكرة وعمره 7 سنوات مع فريق استاد دمياط تحت قيادة مجدي المصري، واستمر اللاعب هناك 3 سنوات وانتقل إلى فريق المستقبل ثم مركز شباب دمياط تحت قيادة سميح بلبولة في سن 13.

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أشرف العجمي هو والد حسام وكان لاعبا سابقا ويروي لـ FilGoal.com "كنت مهاجم دمياط وساهمت في تأهل الفريق للدوري الممتاز مرتين وكان مجدي المصري مدربي في دمياط".

وتابع "تواصلت معه من أجل أن يتدرب حسام معه وهو في عمر 6 سنوات وعندما انتقلنا إلى دمياط الجديدة قام بالتدريب في فريق المستقبل مع عادل ناصف وأسامة حلمي ثم ذهب للتدريب مع سميح بلبولة مدرب مركز شباب دمياط لمدة موسمين".

وعن ذلك قال سميح بلبولة لـ FilGoal.com: "حسام أشرف انضم لمركز شباب دمياط وعمره 13 عاما ومن أول مرة شاهدته وجدته لاعبا يتميز بالموهبة والذكاء".

وشدد بلبولة "شاهدت والده وهو أحد نجوم دمياط، لو كان هناك اهتمام بلاعبي الأقاليم لأصبح أشرف العجمي في مكانة كبيرة كلاعب".

وتابع بلبولة "استمر حسام معي لمدة موسمين وتواصلت مع سعيد لطفي منسق عام ناشئين الزمالك وتم عمل مباراة ودية وبعدها تم اختيار اللاعب للزمالك وأتوقع أن يكون له شأن كبير في الفريق".

انتقال لم يكتمل إلى الأهلي

تابع أشرف العجمي والد حسام: "مركز شباب دمياط لعب مباراة ودية مع الأهلي وأعجب أمين عرابي بقدرات حسام وقمنا بالتوقيع للأهلي بالفعل".

وعلم FilGoal.com أن هناك مشاكل أعاقت انتقال للاعب مثل عدم وجود سكن وحدوث كسر في يده، لكن لم يكن ذلك السبب الرئيسي.

غادر حسام الأهلي بعد أيام قليلة من انضمامه ولم يعد رغم التواصل معه على العودة لكنه رفض ولم يتم قيده.

وعن السبب أوضح والده "خاض حسام مباراة ودية مع فريق 99 أمام الزمالك وقتها أعجب أشرف قاسم بقدراته وكان مميزا في اللقاء".

وتابع "أبلغني قاسم برغبته في انتقال حسام إلى الزمالك، لكن أخبرته أننا وقعنا للأهلي بالفعل، وقال لي لن يخرج من هنا فهو معي".

وشدد والد حسام "أنا زملكاوي وكنت أتمنى أن يلعب للأبيض، لعب حسام مباراة ودية أخرى مع مركز شباب دمياط أمام إنبي وأعجب إمام محمدين بقدرات حسام".

وكشف "تواصل معي لانتقال حسام إلى إنبي، لكن ذكرت له أننا وقعنا في الزمالك وأنا زملكاوي ولن يلعب إلا للأبيض".

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سعيد لطفي منسق عام ناشئين الزمالك قال لـ FilGoal.com: "كنت في اللجنة الفنية بالنادي وأشرف قاسم رئيس قطاع الناشئين وفوضني بالبحث عن مواهب".

وأضاف "تحدث معي بلبولة وأبلغني بوجود مهاجم جيد في مركز شباب دمياط، واتفقنا على عمل مباراة ودية بين فريق 99 وشارك حسام معهم".

وكشف لطفي "بين شوطي المباراة قلت لحسام أنت مواليد 2001 وتشارك مع 99؟ فأبلغني أنه يلعب مع كل الفرق الأكبر منه سنا".

وتابع "تمت الصفقة من مركز شباب دمياط مقابل 10 آلاف جنيه، حسام لديه مميزات كثيرة فهو مهاجم ممتاز هداف ويجيد اللعب في أكثر من مركز".

طارق السيد لاعب الزمالك السابق والمدرب السابق لفريق مواليد 2000 كان أول من تدرب معه حسام أشرف، وقال لـ FilGoal.com: "منحت الفرصة لحسام أشرف منذ البداية أشركته في المباريات".

وتابع "حسام مهاجم صريح ولاعب متحرك وسريع، وهذا ما ظهر خلال مشاركته على الأطرف مع الفريق في اللقاءات الأخيرة".

وكشف طارق السيد "حسام من أفضل اللاعبين في مصر في الكرات العالية، يمتاز بالرأسيات مثل مصطفى محمد".

وشدد "أرى حسام أشرف خليفة جمال عبد الحميد، وحتى الآن لم يقدم أفضل ما لديه، لا يزال أمام الكثير".

وواصل السيد "أعتقد أن كارتيرون عليه أن يستمر في الدفع به خلال اللقاءات المقبلة، وما قدمه حتى الآن سيمنحه الثقة".

وشدد "حسام لاعب موهوب ومستقبل عظيم للنادي، لكن لا يزال صغيرا ويجب أن يحصل على الثقة أكثر وعليه التمسك بفرصته".

أحمد عبد المقصود مدرب فريق 2001 السابق قال لـ FilGoal.com "حسام موهبة كبيرة وله مستقبل باهر، يمتلك مقومات مهاجم من طراز فريد ويمتاز بالسرعات والقوة والمهارة".

وتابع "حسام كان هداف فريقي الموسم الماضي ومن ضمن أسباب تصدر الفريق لبطولة الجمهورية".

وأتم تصريحاته "حسام مكسب كبير للفريق الأعوام المقبلة ويمتلك شخصية كبيرة، يمكنه اللعب في أكثر من مركز وسيفيد الفريق".



























































































































































































































حسام أشرف هو هداف الجمهورية للنسخة السابقة من بطولة 2001 برصيد 19 هدفا وكان الزمالك متصدر المسابقة.

يعتبر حسام أشرف، عمرو زكي مثله الأعلى محليا وكريستيانو رونالدو عالميا.

وتم تصعيد حسام أشرف لأول مرة مع الفريق الأول للزمالك مع إيهاب جلال الذي كان معجبا بقدرات اللاعب.