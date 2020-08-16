لاعب ليون: شاهدنا ما فعله بايرن أمام برشلونة.. وهكذا هززت شباك سيتي

عبّر ماكسويل كورنيه لاعب أوليمبيك ليون، عن سعادته البالغة للتأهل إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا.

ليون عبر مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مفاجأة مدوية، وأطاح به من ربع نهائي دوري الأبطال.

وصرّح كورنيه بعد اللقاء: "كانت مباراة مذهلة، لا تلعب مثل هذه المباريات كل يوم".

وأضاف عبر راديو مونت كارلو: "لقد نجحت في التسجيل مجددا أمام مانشستر سيتي، لكن علينا أن نتذكر عملنا الجماعي".

وواصل مسجل الهدف الأول: "في هدفي كنت أتوقع أن الكرة ستصل إليّ، فسددتنا بنجاح من لمسة واحدة".

وتابع: "بالطبع أشعر بالضغط، فنحن نلعب أمام أفضل لاعبي العالم، لكن وجودنا في هذه المرحلة ليس صدفة، فقد عملنا بجد، يتبقى أمامنا مباراتين".

وواصل: "الانتقادات جزء من كرة القدم، لكن الشيء المهم هو تحقيق النجاح والتغلب على الأقاويل السائدة، وهذا ما فعلته، دائما ما بللت قميصي بالعرق. علينا المواصلة على هذا المنوال".

وأتم: "ندرك القوة الهجومية التي يتمتع بها بايرن ميونيخ، شاهدنا ما حدث أمام برشلونة، ستكون مباراة معقدة، ولكن ليس هناك ما يمنع فوزنا بها".























































كورنيه، وموسى ديمبيلي (مرتين) سجلا أهداف ليون. فيما سجّل كيفن دي بروين هدف مانشستر سيتي الوحيد.

ليضرب ليون موعدا مع بايرن ميونيخ الألماني يوم الأربعاء المقبل في نفس الملعب بالدور نصف النهائي.

ليون سيخوض نصف النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 2010، وللمصادفة، فستكون أمام بايرن ميونيخ أيضا، لكن حينها انتصر الألمان 3-0.

فيما تواصل فشل بيب جوارديولا الأوروبي بعيدا عن جدران برشلونة، إذ يرجع تتويجه الأخير بالبطولة إلى 2011 مع البلاوجرانا.

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