حارس ليون: لدينا الحق في أن نحلم.. لم يتوقعوا وصولنا هنا

الأحد، 16 أغسطس 2020 - 00:16

كتب : FilGoal

أوليمبيك ليون

اعترف أنتوني لوبيس حارس مرمى أوليمبيك ليون، أن فريقه مفاجأة دوري أبطال أوروبا، بعد الإطاحة بـ مانشستر سيتي.

ليون تغلب على سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ربع نهائي المسابقة، ليعبر إلى المربع الذهبي.

وقال لوبيس بعد اللقاء: "ما حدث كان مذهلا، نحن الفريق المفاجأة في هذه البطولة، لا أعتقد أن الكثيرين آمنوا بقدرتنا على فعلها".

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وأضاف عبر راديو مونت كارلو: "لدينا الحق في أن نحلم".

وواصل: "كنا ندرك أننا سنحظى بالفرص للتسجيل، أنا سعيد للغاية وراضٍ عن النتيجة، نحن نستحق ما تحقق اليوم، لقد وصلنا نصف النهائي!".

وأتم البرتغالي: "بايرن ميونيخ؟ سنرى، علينا أن نرتاح أولا، فمن السهل أن تتعافى بعد الانتصار، سنعد للمباراة".

ماكسويل كورنيه، وموسى ديمبيلي (مرتين) سجلا أهداف ليون. فيما سجّل كيفن دي بروين هدف مانشستر سيتي الوحيد.

ليضرب ليون موعدا مع بايرن ميونيخ الألماني يوم الأربعاء المقبل في نفس الملعب بالدور نصف النهائي.

ليون سيخوض نصف النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 2010، وللمصادفة، فستكون أمام بايرن ميونيخ أيضا، لكن حينها انتصر الألمان 3-0.

فيما تواصل فشل بيب جوارديولا الأوروبي بعيدا عن جدران برشلونة، إذ يرجع تتويجه الأخير بالبطولة إلى 2011 مع البلاوجرانا.

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