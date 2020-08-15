الزمالك يتدرب الأحد بدون راحة بعد الفوز على المقاصة

يتدرب لاعبو نادي الزمالك مساء غد الأحد بلا راحة بعد الفوز على مصر للمقاصة.

الزمالك فاز على مصر للمقاصة بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري المصري.

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وقرر باتريس كارتيرون عدم حصول الفريق على راحة عقب المباراة، وإجراء المران مساء غد الأحد استعدادا لمواجهة نادي مصر.

وسيجري لاعبي الفريق مسحة طبية قبل انطلاقة المران غدا تحت إشراف اتحاد الكرة، واستعدادا للقاء نادي مصر.

من جهة أخرى، أخضع كارتيرون، إسلام جابر وأسامة فيصل وحاتم محمد لاعبو الفريق لتدريبات إضافية عقب نهاية المباراة مع مدرب الأحمال أحمد عصمت لرفع لياقتهم البدنية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نادي مصر يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري المصري.

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