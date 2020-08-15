قائمة بيراميدز – عودة أنتوي أمام الجيش.. واستمرار غياب عمر جابر

السبت، 15 أغسطس 2020 - 20:34

كتب : عاطف شادي

لاعبو بيراميدز في المباراة الودية أمام المصري

عاد جون أنتوي لقائمة فريقه بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش غدا الأحد في الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز.

وتعافى المهاجم النيجيري من إصابته، فيما استمر غياب المصاب عمر جابر عن القائمة.

قائمة بيراميدز:

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حراسة المرمى: أحمد الشناوي – المهدي سليمان

الدفاع: علي جبر – طارق طه – محمد عطوة – عبد الله بكري – أحمد أيمن منصور – رجب بكار – ويلفريد كانون

الوسط: نبيل عماد دونجا – أحمد توفيق – محمد فتحي – محمود حمادة – إبراهيم حسن – عبد الله السعيد – إسلام عيسى – إبراهيم عادل – عمر العيوني

الهجوم: جون أنتوي – دودو الجباس

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