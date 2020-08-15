تشكيل المقاصة – محمد إبراهيم وموسيس يهاجمان الزمالك

السبت، 15 أغسطس 2020 - 19:35

كتب : أحمد شوقي صلاح بسام ابو بكر

بيراميدز - المقاصة - عبد الله السعيد

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لمصر للمقاصة عن تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك بالجولة 19 من الدوري المصري الممتاز.

وشهد هجوم المقاصة تواجد إيدو موسيس، ومن خلفه محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق.

ويحتل المقاصة المركز 15 بـ17 نقطة.

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: عاصم سعيد – محمد دبش – أحمد مودي – عصام صبحي

الوسط: صلاح ريكو – محمد توني – خالد أوتشو – محمد إبراهيم – عبد الله مجدي

الهجوم: إيدو موسيس

دكة البدلاء: محمد كوكو – أحمد ياسين – محمد دسوقي أحمد صبيحة – أحمد مرشوح – محمد رمضان – شيملس بيكلي – صلاح عاشور – صلاح أمين

طالع تشكيل الزمالك من هـنـا

مصر للمقاصة الزمالك في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل مانشستر سيتي – خط وسط حديدي أمام ليون 12 دقيقة | أوروبا
منافس الزمالك والإسماعيلي – الرجاء يعلن عودة بن مالانجو ونجوما 12 دقيقة | إفريقيا
تشكيل المقاصة – محمد إبراهيم وموسيس يهاجمان الزمالك 35 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) المقاصة.. الحكم يلغي ركلة الجزاء وإنذار لمحمد إبراهيم 38 دقيقة | الدوري المصري
متعب: كنت أتمنى نهاية أفضل في الأهلي.. وهذا موقفي من مسألة "الانتماء" 41 دقيقة | مصر
حازم إمام: لو توفرت هذه الأموال في الماضي لرحل بعض اللاعبين السابقين عن أنديتهم ساعة | مصر
تشكيل الزمالك – عبد الغني ظهير أيمن.. وبنشرقي أساسي أمام المقاصة ساعة | الدوري المصري
توتوسبورت: كونتي اختار دجيكو لتدعيم هجوم إنتر ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف - كواليس تفاوض بيراميدز مع رمضان صبحي وقيمة عقد اللاعب 2 هدرسفيلد لـ في الجول: رفضنا عرض بيراميدز الأول لضم رمضان.. وهذا موقف المفاوضات 3 "كل شيء تم".. تقرير إنجليزي: هدرسفيلد يوافق على عرض بيراميدز الثاني لضم رمضان 4 في الجول يكشف – تفاصيل استاد الأهلي.. الاسم الرسمي وموقف الإنتاج وكثير من المشاريع المقترحة
قد ينال إعجابك