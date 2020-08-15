تشكيل المقاصة – محمد إبراهيم وموسيس يهاجمان الزمالك
السبت، 15 أغسطس 2020 - 19:35
كتب : أحمد شوقي صلاح بسام ابو بكر
أعلن إيهاب جلال المدير الفني لمصر للمقاصة عن تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك بالجولة 19 من الدوري المصري الممتاز.
وشهد هجوم المقاصة تواجد إيدو موسيس، ومن خلفه محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق.
ويحتل المقاصة المركز 15 بـ17 نقطة.
حراسة المرمى: محمود حمدي
الدفاع: عاصم سعيد – محمد دبش – أحمد مودي – عصام صبحي
الوسط: صلاح ريكو – محمد توني – خالد أوتشو – محمد إبراهيم – عبد الله مجدي
الهجوم: إيدو موسيس
دكة البدلاء: محمد كوكو – أحمد ياسين – محمد دسوقي أحمد صبيحة – أحمد مرشوح – محمد رمضان – شيملس بيكلي – صلاح عاشور – صلاح أمين
طالع تشكيل الزمالك من هـنـا