تشكيل الزمالك – عبد الغني ظهير أيمن.. وبنشرقي أساسي أمام المقاصة

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادي الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة مصر للمقاصة.

تشكيل الزمالك شهد تواجد أشرف بنشرقي كأساسي لأول مرة بعد العودة من المغرب، فيما يبدأ محمد عبد الغني كظهير أيمن في غياب حازم إمام.

محمد حسن مستمر في وسط الملعب أيضا بجانب طارق حامد، فيما يلعب فرجاني ساسي كصانع ألعاب.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس: محمد أبو جبل.

الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني.

الوسط: طارق حامد – محمد حسن.

أمامهم: أحمد سيد "زيزو" – فرجاني ساسي – أشرف بنشرقي.

الهجوم: مصطفى محمد.

وجاءت دكة البدلاء كالتالي:

حارس: محمود عبد الرحيم "جنش".

الدفاع: حاتم محمد – حسام عبد المجيد – أحمد عيد.

الوسط: إسلام جابر – محمد أوناجم.

الهجوم: حسام أشرف – أسامة فيصل – كابونجو كاسونجو.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر للمقاصة بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري المصري.

اقرأ أيضا:

انفصال نادر شوقي عن رمضان صبحي

بيان من إكرامي بشأن رمضان صبحي