متعب: كنت أتمنى نهاية أفضل في الأهلي.. وهذا موقفي من مسألة "الانتماء"

السبت، 15 أغسطس 2020 - 19:28

كتب : FilGoal

عماد متعب

اعترف عماد متعب نجم الأهلي ومصر السابق، أنه تمنى نهاية أفضل لمسيرته مع القلعة الحمراء.

وصرّح متعب: "من المهم للغاية أن يهتم الأهلي بنهاية لاعبيه الذين أعطوه الكثير، من المهم للناشئ أن يرى كيف ينهي اللاعب مسيرته مع الأهلي بعد سنوات طويلة أدى خلالها بكل صدق وأمانة".

وأضاف عبر أون تايم سبورتس: "ليس شرطا أن يكون التكريم ماديا بالضرورة".

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وأوضح: "تكريم مثل الذي كان سيحدث مع حسام عاشور، لكن بشرط أن تتوفر لائحة محددة داخل النادي بشروط معينة لمن لعب سنوات معينة وشارك بنسب معينة وساهم في عدد بطولات معين، ليس بطولة أو بطولتين".

واعترف: "كنت أتمنى نهاية لنفسي أفضل من ذلك في الأهلي، لن أكذب، كنت أتمنى نعم".

وتابع: "الكثير منا لا ينتظر الأموال، لكنها تكون رسالة للاعبين الموجودين حاليا، كل لاعب يتمنى حفلة تكريم أو مباراة اعتزال في نهاية مسيرته، أو دخل شهري من العمل في قناة النادي".

وأشار: "الخطيب أخبرني أننا لا نقوم بتنظيم مباريات اعتزال، وإنما نشاركر فيها فقط، مع عاشور الوضع كان مختلفا وتم تغيير تلك الجزئية وتم التوسط للمباراة مع تركي آل الشيخ".

وأتم: "فيما يخص فكرة الانتماء، هناك من ينظر لحب الجمهور بصفته أهم شيء في الدنيا، وهناك من يهتم بالجانب المادية، هذا ليس خطأ، وهذا ليس خطأ كذلك".

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