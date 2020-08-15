حازم إمام: لو توفرت هذه الأموال في الماضي لرحل بعض اللاعبين السابقين عن أنديتهم

السبت، 15 أغسطس 2020 - 19:02

كتب : FilGoal

حازم إمام أسطورة الزمالك

يرى حازم إمام نجم مصر ونادي الزمالك السابق، أن الفوارق المالية كبيرة للغاية بين الحاضر والماضي في عالم كرة القدم.

وصرّح إمام تعليقا على اختيار رمضان صبحي الانضمام إلى بيراميدز: "الوضع في مصر الآن صار مختلفا عما مضى، وموضوع الانتماء لن تجده في كل الناس".

وأضاف عبر أون تايم سبورتس 1: "لا نستطيع مقارنة الماضي بالآن، لأن الأموال في السابق لم تكن كما اليوم، الفوارق لم تكن كبيرة مثلما هو الوضع الآن".

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وأوضح: "بعض اللاعبين السابقين لو عُرض عليهم مثل هذه الأموال في زمنهم، لرحلوا عن أنديتهم".

وتابع: "سهل وأنت بعيد عن الصورة أن تقول أين الانتماء وعيب أن يفعل ذلك، لكن عندما تكون مكان الشخص، الموضوع ممكن (يزغللك) شوية، خصوصا لو لديك مشاكل أو متطلبات، الله أعلم، كل شخص حسب مشاغله وحسب حبه وانتمائه لناديه وكيفية رؤيته له".

وأكمل: "ولذا لا أستطيع قياس حازم بالمقارنة مع رمضان، لكنه بالتأكيد زعّل قطاع كبير من جمهور الأهلي خصوصا أنه ابن النادي".

وأتم: "لكن هذا هو الاحتراف، تماما مثلما تشتري لاعبا من نادٍ أصغر، الجمهور يرى أنها صفقة مهمة وقادمة حتى تجلب الانتصارات للنادي. لكن رغم ذلك لا يتم تقبُل الاحتراف عندما يرحل اللاعب عن فريقك، يتم رؤية الاحتراف من جانب واحد فقط، أمّا لو حدث العكس فيتم النظر للاعب بصفته ليس لديه انتماء"

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