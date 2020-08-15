توتوسبورت: كونتي اختار دجيكو لتدعيم هجوم إنتر

لم يكتف أنطونيو كونتي باستقدام أليكسيس سانشيز في وجود روميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز، بل يبدو طامحا في تدعيم خط هجومه بلاعب إضافي.

صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية ذكرت أن كونتي اختار إدين دجيكو قائد روما ليدعم هجوم إنتر في الصيف الحالي.

الصحيفة الصادرة في تورينو ذكرت أن مستوى دجيكو الثابت منذ عدة مواسم مع روما، يدفع إنتر إلى الرغبة في استقدامه، رغم تعويل باولو فونسيكا مدرب الذئاب على الدولي البوسني.

دجيكو (34 عاما) انضم إلى روما عام 2015 قادما من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة، قبل ان ينتقل إليه بشكل نهائي بعد عام.

مع روما، سجّل دجيكو 106 هدفا في 222 مباراة، كما صنع 50 هدفا آخر.

وينتهي عقد دجيكو مع روما في صيف 2022.

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