بارتوميو: مستقبل سيتيين؟ لن أعلّق على ذلك الآن.. كانت مباراة كارثية

رفض جوسيب ماريّا بارتوميو رئيس نادي برشلونة، تأكيد أو نفي رحيل مدربه كيكي سيتيين، عقب الهزيمة الكارثية أمام بايرن ميونيخ.

برشلونة ودّع دوري أبطال أوروبا، بهزيمته 2-8 أمام بايرن ميونيخ في ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

وصرّح بارتوميو بعد اللقاء: "نعتذر لجماهيرنا. في الأيام القليلة المقبلة سنتخذ قرارات، وقد اتخذنا العديد من القرارات بالفعل قبل بدء دوري أبطال أوروبا".

وعند سؤاله عن مستقبل المدرب سيتيين، أجاب باقتضاب: "أفضّل ألا أعلق على شيء بهذا الخصوص الآن".

وعن الترشح للانتخابات مجددا، واصل حديثه: "لن أعلن عن قرارات الآن، علينا أن نعيش هذا الألم، ونحاول رفع المعنويات غدا".

واعترف: "بايرن ميونيخ استحق العبور إلى الدور المقبل".

وأتم: "لم نرتق إلى مستوى نادينا الذي نمثله، كانت مباراة كارثية".



























































































أهداف بايرن ميونيخ سُجلت بواسطة: توماس مولر (مرتين)، وإيفان بيريسيتش، وسيرجي جنابري، ويوشوا كيميتش، وروبيرت ليفاندوفيسكي، وفييلبي كوتينيو (مرتين).

فيما سجل دافيد ألابا بالخطأ في شباكه، وسجل لويس سواريز هدف برشلونة الثاني.

ليضرب بايرن ميونيخ موعدا مع الفائز من مواجهة مانشستر سيتي وأوليمبيك ليون، في ملعب جوزيه ألفالادي، يوم الأربعاءء 19 أغسطس الجاري.

بايرن العريق تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة العشرين في تاريخه، والسابعة في آخر 10 نسخ.

بينما تأكدت عقدة برشلونة، إذ لم يحصد اللقب أبدا في موسم لم يتوج فيه بالدوري الإسباني.

برشلونة يواصل إخفاقاته الأوروبية في السنوات الأخيرة، إذ لم يحصد اللقب منذ 2015.

كما أنهى برشلونة الموسم رسميا دون أي ألقاب، إذ خسر السوبر الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، والدوري الإسباني، وأخيرا دوري أبطال أوروبا.

الهزيمة هي الأكبر أوروبيًا في تاريخ برشلونة، إذ يرجع الرقم القياسي السابق إلى الخسارة 2-6 أمام فالنسيا في كأس المعارض 1962.

الثمانية هي الثالثة تاريخيا التي يتلقاها برشلونة في المباريات الرسمية، بعد هزيمته 2-8 أمام ريال مدريد عام 1935، و0-8 أمام إشبيلية عام 1946.

بينما تظل الهزيمة الرسمية الأكبر في تاريخ برشلونة مسجلة باسم أتليتك بلباو بنتيجة 12-1 موسم 1930\1931.