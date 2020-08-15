8 أرقام تلخص ذُل برشلونة تحت أقدام بايرن ميونيخ

تلقى برشلونة هزيمة كارثية أمام بايرن ميونيخ في ملعب النور، بثمانية أهداف مقابل هدفين.

FilGoal.com يقدّم 8 أرقام توضح كيف كان 14 أغسطس 2020 يوما تاريخيًا أسود لـ برشلونة.

**برشلونة تلقى 8 أهداف لأول مرة منذ 1946 عندما سقط 0-8 أمام إشبيلية في كأس ملك إسبانيا

**ليونيل ميسي تعرض لأسوأ هزيمة في مسيرته، متخطيا هزيمته 1-6 مع الأرجنتين أمام بوليفيا في تصفيات كأس العالم.

**أكبر هزيمة أوروبية في تاريخ برشلونة، متخطيا هزيمته 2-6 أمام فالنسيا في كأس المعارض 1962.

**برشلونة ينهي الموسم دون أي ألقاب لأول مرة منذ 2007\2008

**بداية من الدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا، يعد برشلونة ثاني فريق تتلقى شباكه 8 أهداف بعد إشبيلية أمام ريال مدريد عام 1958.

**لأول مرة منذ 2006\2007 سيكون المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا دون فرق إسبانية.

**كيكي سيتيين تلقى أسوأ هزيمة في مسيرته، متخطيا الهزيمة 0-6 كمدرب لـ لوجو أمام جيرونا في القسم الثاني الإسباني بشهر فبراير 2014.

** 6 مرات فقط تاريخيًا تلقى برشلونة 8 أهداف أو أكثر في شباكه، أول بالهزيمة 1-12 عام 1931، وآخرها أمام بايرن ميونيخ في 2020.