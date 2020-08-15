سكاي: برشلونة يقرر إقالة سيتيين بعد فضيحة الـ 8-2

السبت، 15 أغسطس 2020 - 00:01

كتب : FilGoal

كيكي سيتيين - برشلونة - دوري أبطال أوروبا

لم تنتظر إدارة برشلونة طويلا وقررت إقالة كيكي سيتيين بعد الخسارة المدوية أمام بايرن ميونيخ، حسبما كشفت سكاي إيطاليا.

وكشفت سكاي إيطاليا اتخاذ إدارة برشلونة قرارا عاجلا بإقالة سيتيين من منصبه.

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كيكي كتب ظهوره الأخير كمدير فني لبرشلونة، في الخسارة المذلة أمام بايرن ميونيخ الألماني بثمانية أهداف مقابل هدفين، ولن يكون المدير الفني للفريق الموسم المقبل، وفقا لـ سكاي.

صاحب الـ 61 عاما تولى تدريب برشلونة في شهر يناير الماضي خلفا لأرنستو فالفيردي.

وقاد كيكي برشلونة في 25 مباراة، وحقق 16 انتصارا وخسر 5 وتعادل 4.

برشلونة خسر لقب الدوري لصالح ريال مدريد تحت قيادة كيكي. ودع كأس إسبانيا أمام أتليتك بلباو في ربع النهائي، ثم جاءت الضربة القاضية بالخسارة التاريخية أمام بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

برشلونة خسر 2-8 أمام بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب النور في لشبونة.

بايرن العريق تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة العشرين في تاريخه، والسابعة في آخر 10 نسخ.

بينما تأكدت عقدة برشلونة، إذ لم يحصد اللقب أبدا في موسم لم يتوج فيه بالدوري الإسباني.

برشلونة يواصل إخفاقاته الأوروبية في السنوات الأخيرة، إذ لم يحصد اللقب منذ 2015.

كما أنهى برشلونة الموسم رسميا دون أي ألقاب، إذ خسر السوبر الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، والدوري الإسباني، وأخيرا دوري أبطال أوروبا.

الهزيمة هي الأكبر أوروبيًا في تاريخ برشلونة، إذ يرجع الرقم القياسي السابق إلى الخسارة 2-6 أمام فالنسيا في كأس المعارض 1962.

الثمانية هي الثالثة تاريخيا التي يتلقاها برشلونة في المباريات الرسمية، بعد هزيمته 2-8 أمام ريال مدريد عام 1935، و0-8 أمام إشبيلية عام 1946.

بينما تظل الهزيمة الرسمية الأكبر في تاريخ برشلونة مسجلة باسم أتليتك بلباو بنتيجة 12-1 موسم 1930\1931.

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