دي بيك: البقاء في أياكس؟ لن أشكو.. كانت الأمور لتختلف لولا كورونا

أوضح دوني فان دي بيك صانع ألعاب أياكس الهولندي أن مفاوضاته مع ريال مدريد ومانشستر يونايتد توقفت بسبب فيروس كورونا.

ويمتد تعاقد الهولندي مع أياكس لمدة موسمين ولا يمانع في البقاء ضمن صفوف الفريق لموسم آخر.

دي بيك قال لشبكة "فوكس سبورتس": "الأمر فوضوي في سوق الانتقالات، لا شيء مؤكد حتى الآن".

وتابع "أنا الآن لاعب في أياكس وفخور كوني هنا".

وأضاف "إذا لم يكن هناك فيروس كورونا كانت الأمور ستختلف الآن، لا يوجد وضوح الآن وعلينا الانتظار ولنرى ماذا سيحدث".

وأتم "ما زلت هنا وبعد كل هذه السنوات لا يزال لدي الكثير من السعادة. إذا لعبت أيضا في أياكس الموسم المقبل، فلا يزال لدي الكثير من السعادة. لن تسمعني أشكو".

دي بيك شارك الموسم المنصرم في 37 مباراة بجميع المسابقات سجل 10 أهداف وصنع 11 هدفا في جميع المسابقات.

وألغيت كافة المسابقات المحلية في هولندا بسبب تفشي فيروس كورونا في يونيو الماضي، وودع الفريق الدوري الأوروبي من ثمن النهائي أمام خيتافي في مارس الماضي.

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