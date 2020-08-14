موراتي: إنتر يمتلك كل شيء لضم ميسي

يعتقد ماسيمو موراتي مالك إنتر السابق أن شركة سونينج المالكة لنادي إنتر الحالية قادرة على ضم ليونيل ميسي من برشلونة.

الأرجنتيني ارتبط اسمه مؤخرا بالانتقال إلى إنتر في الصيف الجاري بعدما قيل أن والده في ميلانو لشراء شقه وهو ما حدث بالفعل وفقا لـ "ميدياست" الإيطالية.

وقال موراتي لموقع "Quotidiano Sportivo" الإيطالية: "أنا حاليا مشجع لإنتر، ولا أعلم أي معلومة داخلية".

وتابع "الشركة الحالية المالكة لإنتر تمتلك كل شيء لجلب ميسي إلى إنتر، سواء المصادر المالية أو المنافسة".

الشبكة الإيطالية قالت إن ميسي اشترى شقة في مدينة ميلانو بالقرب من مقر تدريبات فريق إنتر ميلان في منطقة بورتا نوفا.

وكان والد ميسي انتقل للعيش في ميلانو منذ فترة لأسباب مالية.

وحتى الآن لم يحسم ميسي مستقبله مع برشلونة، حيث ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري ولم يصل إلى اتفاق مع ناديه حتى الآن.

ويخوض ميسي اليوم مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مع برشلونة أمام بايرن ميونيخ الألماني في العاصمة البرتغالية لشبونة.

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