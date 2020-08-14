موراتي: إنتر يمتلك كل شيء لضم ميسي

الجمعة، 14 أغسطس 2020 - 16:58

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة

يعتقد ماسيمو موراتي مالك إنتر السابق أن شركة سونينج المالكة لنادي إنتر الحالية قادرة على ضم ليونيل ميسي من برشلونة.

الأرجنتيني ارتبط اسمه مؤخرا بالانتقال إلى إنتر في الصيف الجاري بعدما قيل أن والده في ميلانو لشراء شقه وهو ما حدث بالفعل وفقا لـ "ميدياست" الإيطالية.

وقال موراتي لموقع "Quotidiano Sportivo" الإيطالية: "أنا حاليا مشجع لإنتر، ولا أعلم أي معلومة داخلية".

أخبار متعلقة
ديفيز: عشقت ميسي في طفولتي.. الآن سأراقبه مؤتمر سيتيين: ليفاندوفيسكي ليس في مستوى ميسي.. أظن أن هذا واضح التشيرينجيتو: ميسي يعرج أثناء وصوله إلى لشبونة

وتابع "الشركة الحالية المالكة لإنتر تمتلك كل شيء لجلب ميسي إلى إنتر، سواء المصادر المالية أو المنافسة".

الشبكة الإيطالية قالت إن ميسي اشترى شقة في مدينة ميلانو بالقرب من مقر تدريبات فريق إنتر ميلان في منطقة بورتا نوفا.

وكان والد ميسي انتقل للعيش في ميلانو منذ فترة لأسباب مالية.

وحتى الآن لم يحسم ميسي مستقبله مع برشلونة، حيث ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري ولم يصل إلى اتفاق مع ناديه حتى الآن.

ويخوض ميسي اليوم مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مع برشلونة أمام بايرن ميونيخ الألماني في العاصمة البرتغالية لشبونة.

طالع أيضا:

أرسنال يعلن ضم صفقته الصيفية الأولى

رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تعلن الفائز بجائزة أفضل لاعب شاب

في إيطاليا سوق الانتقالات
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر لابورت: أتمنى التسجيل في مرمى ليون مجددا 4 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كيف خرج الجميع شبه سعيدا بالحكم ضد كهربا.. بند مفاجئ وتفاصيل الاستئناف 5 دقيقة | الدوري المصري
إزالة صور رمضان صبحي من استاد الأهلي WE السلام 14 دقيقة | الدوري المصري
أس: دورتموند يتصدر السباق لاستعارة موهبة ريال مدريد 24 دقيقة | أوروبا
من واقع عقوبة الزمالك.. هذا ما ينتظر المصري 28 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر جوارديولا: أقصينا ملوك البطولة.. والنبيذ البرتغالي جميل 34 دقيقة | أوروبا
في مباراة لم تٌلعب.. اعتبار المصري مُنسحبا أمام الإسماعيلي 37 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – المصري يتوجه لـ فيفا ردا على اتحاد الكرة 42 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف - كواليس تفاوض بيراميدز مع رمضان صبحي وقيمة عقد اللاعب 2 هدرسفيلد لـ في الجول: رفضنا عرض بيراميدز الأول لضم رمضان.. وهذا موقف المفاوضات 3 في الجول يكشف – تفاصيل استاد الأهلي.. الاسم الرسمي وموقف الإنتاج وكثير من المشاريع المقترحة 4 مصدر مقرب من رمضان يكشف لـ في الجول أسباب تفضيله عرض بيراميدز عن الأهلي وبطل تركيا
قد ينال إعجابك