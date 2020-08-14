مصر 2021 - فتح باب التقدم للمتطوعين في بطولة العالم لرجال كرة اليد

الجمعة، 14 أغسطس 2020 - 15:09

كتب : فادي أشرف

مصر 2021

فتحت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لرجال كرة اليد مصر 2021، الباب للتطوع في اللجان التنظيمية المختلفة للبطولة.

وتمنح فرصة التطوع في البطولة المتطوع الكثير من المزايا، منها المشاركة في حدث عالمي كبير نسعى لكي يبقي خالدا في الذاكرة من خلال إخراجه بالصورة التي تليق بمصر، وتنمية المهارات الشخصية، مهارات التواصل والعمل الجماعي وحل المشكلات، واكتساب خبرات التعامل مع الثقافات المتنوعة والجنسيات المختلفة.

كما يحصل المتطوع على شهادة تقدير بعد نهاية البطولة.

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تقام البطولة في الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021. ستكون هذه أول نسخة تضم 32 فريقا بدلا من 24.

وستقام منافسات البطولة رسميا على 4 صالات وهي: صالة استاد القاهرة، صالة العاصمة الإدارية الجديدة، صالة 6 أكتوبر، صالة برج العرب.

ويمكن للراغبين التقدم للتطوع عبر هذا الرابط. (طالع الرابط)

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كرة يد مصر 2021 كأس العالم لكرة اليد
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