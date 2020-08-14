خبر في الجول - الجهاز الفني للزمالك يقرر إراحة حازم إمام ضد المقاصة بسبب الإجهاد

قرر الجهاز الفني للنادي الزمالك إراحة حازم إمام ظهير الفريق الأول لكرة القدم بسبب الإجهاد الذي يعاني منه اللاعب، وذلك حسبما علم FilGoal.com.

حازم إمام النادي : الزمالك الزمالك

وعلم FilGoal.com أن الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون قد قرر إِراحة اللاعب بسبب شكواه من إجهاد في العضلة الأمامية.

ورفض الجهاز الفني فكرة ضم اللاعب للمعسكر الحالي استعدادا لمباراة المقاصة، على أن يتم تجهيزه لمواجهة نادي مصر في الجولة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر للمقاصة ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز يوم السبت.

وكان كارتيرون قد أعلن عن قائمته التي شهدت ظهور ثلاثي فريق الشباب بجانب قيادة مصطفى محمد للهجوم. (طالع التفاصيل)

ويواجه الزمالك نظيره نادي مصر ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء المقبل.

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