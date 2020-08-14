قائمة الزمالك – غياب حازم إمام وأوباما.. وتواجد ثلاثي الشباب أمام المقاصة

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني قائمة الفريق استعدادا لمواجهة مصر للمقاصة.

ويلتقي الفريق الفيومي مع الزمالك في الثامنة مساءً غد السبت على أرضية ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ 19 للدوري.

ويغيب عن قائمة الزمالك كل من مصطفى فتحي، ويوسف إبراهيم "أوباما" وحازم إمام.

ويغيب أيضا بسبب الإيقاف، كل من محمود عبد الرازق "شيكابالا"، وعبد الله جمعة وإمام عاشور.

من جهة أخرى، يواصل كاتيرون الاعتماد على ثلاثي الشباب أسامة فيصل وحسام أشرف وحاتم محمد في قائمته.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش" - محمد أبو جبل.

الدفاع: محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد عبد الشافي - أحمد عيد - حاتم محمد.

الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - محمد حسن - إسلام جابر - أحمد سيد "زيزو" - محمد أوناجم - حسام أشرف - أشرف بنشرقي.

الهجوم: كابونجو كاسونجو - مصطفى محمد - أسامة فيصل.

ويحل الزمالك في المركز الثالث برصيد 35 نقطة.

ومنذ استئناف النشاط فاز الزمالك على المصري بهدف دون رد وتعادل مع الاتحاد السكندري 1-1.

كما أعلن إيهاب جلال المدير الفني لـ مصر للمقاصة قائمته لمواجهة الزمالك وضمت 22 لاعبا. (طالع التفاصيل)

فيما مصر للمقاصة وصل رصيده إلى 17 نقطة وقفز إلى المركز 14 مغادرًا مناطق الهبوط.

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