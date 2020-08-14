قائمة الزمالك – غياب حازم إمام وأوباما.. وتواجد ثلاثي الشباب أمام المقاصة

الجمعة، 14 أغسطس 2020 - 14:48

كتب : FilGoal

محمود علاء - الزمالك - المصري

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني قائمة الفريق استعدادا لمواجهة مصر للمقاصة.

ويلتقي الفريق الفيومي مع الزمالك في الثامنة مساءً غد السبت على أرضية ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ 19 للدوري.

ويغيب عن قائمة الزمالك كل من مصطفى فتحي، ويوسف إبراهيم "أوباما" وحازم إمام.

أخبار متعلقة
في الجول يكشف تفاصيل حُكم الفيفا في قضية كهربا والزمالك بيان رسمي – الزمالك: الفيفا يٌغرم كهربا 32 مليون جنيه.. وإيقاف في حالة عدم السداد صلاح أمين يقود قائمة المقاصة في مواجهة الزمالك

ويغيب أيضا بسبب الإيقاف، كل من محمود عبد الرازق "شيكابالا"، وعبد الله جمعة وإمام عاشور.

من جهة أخرى، يواصل كاتيرون الاعتماد على ثلاثي الشباب أسامة فيصل وحسام أشرف وحاتم محمد في قائمته.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش" - محمد أبو جبل.

الدفاع: محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد عبد الشافي - أحمد عيد - حاتم محمد.

الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - محمد حسن - إسلام جابر - أحمد سيد "زيزو" - محمد أوناجم - حسام أشرف - أشرف بنشرقي.

الهجوم: كابونجو كاسونجو - مصطفى محمد - أسامة فيصل.

ويحل الزمالك في المركز الثالث برصيد 35 نقطة.

ومنذ استئناف النشاط فاز الزمالك على المصري بهدف دون رد وتعادل مع الاتحاد السكندري 1-1.

كما أعلن إيهاب جلال المدير الفني لـ مصر للمقاصة قائمته لمواجهة الزمالك وضمت 22 لاعبا. (طالع التفاصيل)

فيما مصر للمقاصة وصل رصيده إلى 17 نقطة وقفز إلى المركز 14 مغادرًا مناطق الهبوط.

اختر تشكيل الزمالك المثالي في رأيك أمام المقاصة من هنا.

طالع أيضا:

أرسنال يعلن ضم صفقته الصيفية الأولى

رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تعلن الفائز بجائزة أفضل لاعب شاب

في الدوري الزمالك مصر للمقاصة
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل الإسماعيلي - وجيه عبد الحكيم مهاجم وحيد أمام المصري 5 دقيقة | الدوري المصري
رسميا – ابتعد عن برشلونة.. جوردي كرويف يتولى تدريب فريق صيني 5 دقيقة | آسيا
عبد الحميد حسن مدرب عام لبلدية المحلة 14 دقيقة | مصر
مباشر في الدوري - هل سيٌلعب دربي القنال؟ الإسماعيلي يعلن تشكيل اللقاء 14 دقيقة | الدوري المصري
حصاد المسحة الأولى في الدرجة الثانية.. حالات إيجابية في 13 ناديا 26 دقيقة | مصر
مصر 2021 – حسن مصطفى: أتمنى أن تكون بطولة العالم الضوء في نهاية النفق 33 دقيقة | رياضات أخرى
دي بيك: البقاء في أياكس؟ لن أشكو.. كانت الأمور لتختلف لولا كورونا 53 دقيقة | أوروبا
موراتي: إنتر يمتلك كل شيء لضم ميسي 54 دقيقة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف - كواليس تفاوض بيراميدز مع رمضان صبحي وقيمة عقد اللاعب 2 هدرسفيلد لـ في الجول: رفضنا عرض بيراميدز الأول لضم رمضان.. وهذا موقف المفاوضات 3 في الجول يكشف – تفاصيل استاد الأهلي.. الاسم الرسمي وموقف الإنتاج وكثير من المشاريع المقترحة 4 مصدر مقرب من رمضان يكشف لـ في الجول أسباب تفضيله عرض بيراميدز عن الأهلي وبطل تركيا
قد ينال إعجابك