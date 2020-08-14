صلاح أمين يقود قائمة المقاصة في مواجهة الزمالك

اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم استعدادا لمباراة الزمالك.

ويلتقي الفريق الفيومي مع الزمالك في الثامنة مساءً على أرضية ملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ 19 للدوري.

وضمت القائمة كلا من:

حراسة المرمى: أحمد عادل - محمود حمدي - محمد كوكو.

الدفاع: أحمد مودي - عاصم سعيد - محمد دبش - أحمد محسن - محمد دسوقي - عصام صبحي - أحمد ياسين - أحمد صبيحة.

الوسط: محمد رمضان - صلاح ريكو - خالد أوتشو - محمد توني - أحمد مرشوح - محمد إبراهيم - صلاح عاشور - شميلس بيكلي - عبد الله مجدي.

الهجوم: إيدو موسيس - صلاح أمين.

ويتواصل غياب عمرو مرعي ومحمد مسعد بسبب إصابتهما بـ فيروس كورونا وغيابهما عن مواجهة أسوان الماضية.

مصر للمقاصة وصل رصيده إلى 17 نقطة وقفز إلى المركز 14 مغادرًا مناطق الهبوط.

وحقق المقاصة فوزه الثالث في الدوري هذا الموسم، والثاني على أسوان الذي تغلب عليه في الجولة الأولى من المسابقة.

طالع أيضا:

الزمالك يحصل على حكم في قضية كهربا

أول تعليق من كهربا على الحكم الصادر ضده