صلاح أمين يقود قائمة المقاصة في مواجهة الزمالك
الجمعة، 14 أغسطس 2020 - 14:21
كتب : FilGoal
اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم استعدادا لمباراة الزمالك.
ويلتقي الفريق الفيومي مع الزمالك في الثامنة مساءً على أرضية ملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ 19 للدوري.
وضمت القائمة كلا من:
حراسة المرمى: أحمد عادل - محمود حمدي - محمد كوكو.
الدفاع: أحمد مودي - عاصم سعيد - محمد دبش - أحمد محسن - محمد دسوقي - عصام صبحي - أحمد ياسين - أحمد صبيحة.
الوسط: محمد رمضان - صلاح ريكو - خالد أوتشو - محمد توني - أحمد مرشوح - محمد إبراهيم - صلاح عاشور - شميلس بيكلي - عبد الله مجدي.
الهجوم: إيدو موسيس - صلاح أمين.
ويتواصل غياب عمرو مرعي ومحمد مسعد بسبب إصابتهما بـ فيروس كورونا وغيابهما عن مواجهة أسوان الماضية.
مصر للمقاصة وصل رصيده إلى 17 نقطة وقفز إلى المركز 14 مغادرًا مناطق الهبوط.
وحقق المقاصة فوزه الثالث في الدوري هذا الموسم، والثاني على أسوان الذي تغلب عليه في الجولة الأولى من المسابقة.
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