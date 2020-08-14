بيان رسمي – الأهلي: حٌكم فيفا يؤكد سلامة موقفنا في التعاقد مع كهربا

الجمعة، 14 أغسطس 2020 - 14:16

كتب : حسام نور الدين

شعار النادي الأهلي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سلامة موقف النادي الأهلي في التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الوافد من نادي أفيش البرتغالي، وفقا لحكم الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأصدر النادي الأهلي بيانا رسميا عبر موقعه الرسمي، يكشف فيه صحة موقفهم من التعاقد مع اللاعب وفقا للطرق الشرعية.

وجاء عبر موقع الأهلي الرسمي "التعاقد جاء بالطرق المشروعة، وبما يتفق مع اللوائح والقوانين، ولا توجد أي خطوات سلبية من جانب الأهلي في هذا الملف".

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وأكمل موقع النادي "جاء ذلك ردا على الاتهامات الباطلة التي وجهها (نادي كهربا الأسبق) في ذات الموضوع وهو يعلم أن الأهلي لا يسلك سوى الطرق المشروعة".

قال مصدر داخل النادي الأهلي إن النادي حصل على براءة في القضايا التي رفعها الزمالك ضده، مشيرا إلى أن الحكم الصادر يوم الجمعة لا علاقة له بالأهلي. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com. (طالع التفاصيل).

وصرح أمير مرتضى لـ FilGoal.com قائلا: "حصلنا على حكم بتغريم كهربا بـ33 مليون جنيه".

وواصل "سيتم إيقافه لمدة 6 أشهر في حالة عدم السداد". (طالع التفاصيل)

ورد اللاعب بأنه سيطعن في قرار الغرامة المالية أمام المحكمة الرياضية في سويسرا (طالع التفاصيل)

ماذا حدث؟

كهربا رفض العودة إلى تدريبات الزمالك والانضمام لمعسكر الفريق في قبرص قبل بداية الموسم، بحجة تأخر إدارة القلعة البيضاء في تنفيذ وعدها بزيادة قيمة عقده، ليسافر إلى تركيا.

صاحب الـ26 عاما شارك الموسم الماضي في 29 مباراة بين الدوري والكأس، سجل فيهم 11 هدفا وصنع 11.

وانتقل دون رغبة الزمالك إلى ديسبورتيفو أفيش البرتغالي بعد استخراج بطاقة لعب دولية مؤقتة إلى أن يبت الفيفا في القضية التي سيرفعها الزمالك بسبب سريان عقده مع الفريق.

وشارك اللاعب مع الفريق البرتغالي في 5 مباريات وسجل هدفا وحيدا.

كهربا انضم إلى الأهلي في يناير الماضي وخاض منذ ذلك الحين 10 مباريات سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها.

وتقدم الزمالك بشكوى ضد كهربا لفسخ عقده من طرف واحد حسب الدعوى.

وفي المقابل، أوضح محامي اللاعب وجود شكاوى مقدم من جانبه ضد مسؤولين في النادي.

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