مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: جاهزون للقاء المصري.. لا نعلم سوى القرارات الرسمية

الجمعة، 14 أغسطس 2020 - 14:01

كتب : ياسر الشريف

مران الإسماعيلي الجماعي الأول بعد استئناف النشاط الكروي

قال أدهم السلحدار المدرب العام لنادي الإسماعيلي إن فريقه متواجد في الإسكندرية استعدادا لخوض اللقاء. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح السلحدار: "متواجدون في الإسكندرية وجاهزون لخوض اللقاء، لا نعلم سوى القرارات الرسمية".

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة المصري البورسعيدي المثقل بالغيابات نظرا لإصابة عدد كبير من لاعبي الفريق والجهاز الطبي بـ فيروس كورونا.

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وأصدر النادي البوسعيدي بيانا ناريا صباح اليوم أعلن عدم خوضه المباراة خوفا على صحة وأرواح جميع عناصر اللعبة (طالع التفاصيل)

وتابع السلحدار : "لا نعلم شيئا عن أي قرارات سوى ما يخبرنا به اتحاد كره القدم في حالة صدوره".

وأضاف "ذهبنا للإسكندرية طبقا لقرار اتحاد كرة القدم بإقامة المباراة وبالتالي نحن مستعدون لخوض اللقاء".

وأكمل "بالطبع كنا سنتقبل أي قرار يصدره الاتحاد بالتأجيل وطالما لم يصدر قرارا كان علينا الالتزام بقرارات الجهة المنظمة للمسابقة وسنظل ملتزمين بما تراه وبما يصدر من خلالها من قرارات".

وأتم "نحن جاهزون لأي قرارات كما ننفذ آخر قرار بإقامة المباراة في موعدها على ملعب برج العرب".

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مواجهة المصري والإسماعيلي في موعدها المحدد له غدا الجمعة رغم حالات فيروس كورونا الإيجابية (طالع التفاصيل)

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