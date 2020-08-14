تقارير: بيرين خيار أتالانتا الأول لحراسة المرمى

الجمعة، 14 أغسطس 2020 - 11:38

كتب : FilGoal

ماتيا بيرين - يوفنتوس

يظهر ماتيا بيرين حارس يوفنتوس المعار إلى جنوى ضمن اهتمامات أتالانتا لتدعيم مركز حراسة المرمى.

ووفقا لشبكة سكاي سبورت الإيطالية وصحيفة "كورييري ديللو سبورت" فأن بيرين هو الخيار الأول لتدعيم مركز حراسة مرمى نيراتزوري بيرجامو.

التفكير في بيرين يأتي بعد إصابة الحارس بيرلويجي جوليني بالرباط الصليبي في مواجهة إنتر بالجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي ومن المتوقع غيابه شهرين.

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وسبق أن لعب بيرين تحت قيادة جيانبييرو جاسبريني في جنوى بين 2014 و2016.

وقضى بيرين البالغ 27 عاما النصف الثاني من الموسم معارا لجنوى وساهم في بقاء الفريق بالدوري الإيطالي.

ولعب بيرين مع الفريق الجريفوني 21 مباراة حافظ على شباكه في 5 مباريات نظيفة واستقبل 38 هدفا.

وارتبط اسم الحارس الإيطالي بالانتقال لأتالانتا لتقليل قيمة انتقال الكولومبي دوفان زاباتا للسيدة العجوز.

وإذا تمت الصفقة سيكون الحارس الإيطالي ثاني لاعب ينتقل من صفوف يوفنتوس إلى ممثل مدينة بيرجامو هذا الصيف بعد سيموني موراتوري قائد فريق الشباب.

وكان موراتوري البالغ 22 عاما قد ظهر بقميص السيدة العجوز تحت قيادة ساري في 4 مباريات بنهاية الموسم قبل رحيله مقابل 7 مليون يورو.

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