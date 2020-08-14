مؤتمر ناجيلسمان: أنا أسعد رجل في العالم

الجمعة، 14 أغسطس 2020 - 00:50

كتب : FilGoal

يوليان ناجيلسمان - لايبزج

عبّر يوليان ناجيلسمان المدير الفني لـ لايبزج، عن سعادته البالغة بعد الإطاحة بـ أتليتكو مدريد.

لايبزج وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بفوزه على أتليتكو 2-1 في ملعب جوزيه ألفالادي بمدينة لشبونة البرتغالية.

وصرّح ناجيلسمان بعد اللقاء: "استحققنا الفوز، أنا سعيد للغاية.

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وأضاف المدرب الألماني الشاب: "أنا أسعد رجل في العالم، أعتقد أننا كنا الفريق الأفضل".

وتابع: "باريس سان جيرمان يضم العديد من النجوم في صفوفه، إنه فريق عظيم وسيكون من الصعب الدفاع أمامهم".

وأكمل: "لن أتحدث عن اللقب، ولكن بالطبع نريد لعب المباراة النهائية. قبل ذلك علينا تخطي أحد الفرق العظيمة، انتصار باريس سان جيرمان يوم أمس يخبرني أنهم سيظهرون بشكل قوي أمامنا".

وأتم: "سيميوني بارك لي، وأخبرني أننا قدمنا مباراة مميزة، أخبرته بين الشوطين أنه من الرائع مواجهة مدرب بشخصيته".

دانييل أولمو، وتايلر أدامز سجلا هدفي لايبزج، فيما سجل جواو فيليكس هدف أتليتكو الوحيد.

ليتأهل لايبزج إلى مواجهة باريس سان جيرمان في نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل.

لايبزج يحضر للمرة الأولى في تاريخه بالمربع الذهبي لـ دوري الأبطال، فيما ودّع أتليتكو وأهدر فرصه في الظفر بأول لقب في تاريخه بالبطولة.

لايبزج تأسس عام 2009، واحتاج إلى 11 عاما فقط حتى يناطح الكبار في أعرق البطولات الأوروبية.

أتليتكو مدريد لايبزج دوري أبطال أوروبا ناجيلسمان
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